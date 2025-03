Stile, tecnologia avanzata e prezzo competitivo: sono questi gli ingredienti principali della Zontes ZT125-C2, una piccola custom moto distribuita in Italia da Betamotor, che sta conquistando il cuore dei giovani motociclisti di soli 16 anni.

La ZT125-C2 si distingue nel panorama delle moto di piccola cilindrata grazie al suo motore monocilindrico da 124,7 cc, in grado di erogare 15 CV, il massimo consentito per questa categoria. Con un peso di soli 153 kg in ordine di marcia, garantisce un’esperienza di guida agile e maneggevole, perfetta per chi si avvicina per la prima volta al mondo delle due ruote.

Zontes ZT125-C2, stile Honda Rebel

Il design della moto si basa su un telaio robusto in tubi d’acciaio, accompagnato da un forcellone dello stesso materiale. Il comparto sospensioni include una forcella tradizionale all’anteriore e una coppia di ammortizzatori al posteriore. La sicurezza è assicurata da un sistema frenante a doppio disco. Lo stile, che richiama le linee della Honda Rebel 500, si distingue per il manubrio rialzato, il fanale circolare e un look minimalista che esalta l’anima custom del veicolo.

La vera innovazione della moto tecnologica risiede nella sua dotazione all’avanguardia. Il sistema chiave keyless consente di bloccare e sbloccare il veicolo fino a 1,5 metri di distanza, anche in caso di batteria scarica. Lo straordinario schermo TFT a colori offre quattro interfacce diverse e si adatta automaticamente alla luminosità ambientale, con modalità diurna e notturna.

Tra le funzionalità più avanzate spiccano il monitoraggio della pressione dei pneumatici e la connettività con smartphone per mirroring e navigazione, gestibili tramite un’app dedicata. Inoltre, la praticità è aumentata dalla presenza di due porte USB (tipo A e tipo C) per ricaricare i dispositivi durante il viaggio.

Disponibile esclusivamente in nero, la Zontes ZT125-C2 si posiziona come una delle opzioni più interessanti nel segmento delle piccole custom. Coniugando estetica ricercata, tecnologia di alto livello e un prezzo accessibile di soli 2.990 euro, questa moto rappresenta la scelta ideale per i giovani motociclisti alla ricerca di stile e innovazione.