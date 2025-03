Precisione artigianale, innovazione tecnica e passione per la velocità: sono questi gli ingredienti che definiscono la leggendaria BMW R100 Racer, un capolavoro creato dal rinomato telaista britannico Andy Sidlow. Questo gioiello su due ruote è ora disponibile per gli appassionati al prezzo di 7.107 dollari.

La storia di questa straordinaria motocicletta prende il via nel 1991, quando Nigel Verity commissiona a Sidlow la realizzazione di un mezzo che incarnasse l’eccellenza tecnologica motociclistica dell’epoca. Il risultato è un esemplare unico che trasforma una classica BMW in una straordinaria moto da corsa dalle prestazioni eccezionali.

Il tratto distintivo di questa creazione è il suo telaio personalizzato, dotato di un robusto cannotto di sterzo con regolazioni di inclinazione e avancorsa, abbinato a piastre su misura. Le sospensioni vantano forcelle Ceriani F1 recentemente revisionate, mentre l’impianto frenante combina dischi flottanti con pinze AP Racing all’anteriore e Brembo al posteriore. Le ruote Astralite, con misure di 17" all’anteriore e 18" al posteriore, montano pneumatici Bridgestone di ultima generazione.

Il cuore pulsante della moto è un propulsore BMW completamente trasformato: testate lavorate con doppia accensione realizzate da Mez Porting, pistoni Venolia ad alta compressione che portano la cilindrata a 1070cc, alberi a camme modificati e componenti interni bilanciati. L’alimentazione è gestita da carburatori Dell’Orto da 40mm, mentre l’accensione elettronica con bobine Dyna assicura prestazioni ottimali in ogni condizione.

Dettagli esclusivi come il serbatoio in alluminio con schiuma anti-esplosione e un sistema di scarico sviluppato su misura aggiungono ulteriore valore. Dopo anni di competizioni, la moto è stata adattata per l’uso stradale con l’integrazione di un impianto di illuminazione completamente rimovibile, consentendo di ripristinare rapidamente la configurazione da gara.

Attualmente in vendita a Sunderland, nel Regno Unito, questa BMW R100 Racer rappresenta un’opportunità irripetibile per collezionisti e appassionati di possedere un autentico pezzo di storia motociclistica, dove tradizione e avanguardia tecnica si fondono in un oggetto dal fascino intramontabile.