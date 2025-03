Ben 44 cavalli di potenza, 52 NM di coppia, 23 litri di capacità del serbatoio e 35 anni di storia. Questi numeri raccontano solo una parte della trasformazione che ha riportato in vita una Honda NX650 Dominator del 1988, trasformata in un omaggio ai leggendari Baja racers da Jeremie, motociclista parigino con la passione nel sangue.

Cresciuto in una famiglia dove il rombo dei motori era colonna sonora quotidiana, Jeremie ha ereditato l’amore per le due ruote dal padre e dagli zii, tutti appassionati di moto trail vintage. Il suo primo incontro con la Dominator avvenne proprio sulla sella del modello del 1989 appartenente al padre, un’esperienza che ha segnato profondamente il suo percorso di appassionato.

Anni dopo, ha deciso di rendere omaggio a questa icona del dual-sport acquistando una Dominator RD02 del 1988, identica al modello paterno. Piuttosto che una semplice restaurazione, Jeremie ha immaginato un progetto di personalizzazione che potesse fondere l’anima della Dominator con l’estetica audace dei veicoli che sfidavano i deserti messicani negli anni ’80.

Trasformazione reversibile con DNA racing

La filosofia alla base del progetto era chiara fin dall’inizio: creare una moto unica mantenendo la possibilità di ripristinare la configurazione originale in poche ore. Una sfida non semplice, che ha richiesto collaborazioni strategiche con artigiani del settore.

Il serbatoio Acerbis da 23 litri, modificato con alette laterali realizzate da Orion Porta di OrMotors, è diventato il punto focale del nuovo look. Completano la trasformazione un telaio per fari Hella Comet 500 creato da Julien di Blackpines, parafanghi Acerbis, protezioni per forcelle e un copridisco ventilato che richiamano l’estetica robusta delle moto da rally.

Per migliorare l’esperienza di guida, Jeremie ha installato pedane da motocross Suzuki RM-Z450 e un tachimetro minimalista Daytona Cube, riducendo al contempo il peso complessivo della moto per aumentarne l’agilità.

Versatilità senza compromessi

Nonostante le modifiche estetiche significative, il motore della Dominator è rimasto nella sua configurazione originale, mantenendo intatta l’affidabilità che ha reso celebre questo modello Honda. La riduzione del peso ha tuttavia migliorato la reattività complessiva, creando un equilibrio perfetto tra prestazioni off-road e praticità urbana.

“Volevo una moto con un serbatoio più grande, luci migliori e un aspetto più audace, ma era fondamentale poter tornare alla configurazione originale in poche ore”, spiega Jeremie, sottolineando come la sua creazione rispetti tutte le normative per l’uso stradale.

Tradizione e innovazione su due ruote

La Dominator reinterpretata non rappresenta solo un tributo ai rally Baja, ma incarna anche la passione e l’artigianalità che definiscono la comunità delle moto personalizzate. Il progetto, documentato sui social media attraverso gli account @musi_k e @Team Crampons, con fotografie di @v_brations, ha catturato l’attenzione di numerosi appassionati.

Vale la pena ricordare che la Honda NX650 Dominator originale, introdotta nel 1988, fu pioniera nel segmento dual-sport, combinando l’affidabilità di un motore da enduro con il comfort necessario per l’uso quotidiano. Se negli Stati Uniti il suo successo fu limitato, in Europa rimase in produzione fino al 2003, conquistando una solida base di appassionati.

La storia di Jeremie dimostra come, a distanza di decenni, questa moto continui a ispirare nuove generazioni di motociclisti, pronti a reinterpretare un’icona senza tradirne l’essenza originale.