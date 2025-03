QJMotor amplia la sua gamma per il 2025 con un nuovo gioiello dedicato alla mobilità urbana: la SRK 125 E. Questo modello rappresenta un connubio perfetto tra fascino vintage e innovazione tecnologica, con un prezzo estremamente competitivo di circa 1.390 euro.

La nuova moto urbana si distingue per il suo design neo retrò, caratterizzato da linee sinuose e fari circolari in stile Old School, combinati con soluzioni moderne come l’illuminazione Full-LED e un display TFT a colori. Questi elementi estetici e funzionali la rendono un’opzione irresistibile per chi cerca un mezzo elegante e pratico per la città.

Grazie alle dimensioni compatte, con cerchi in lega da 12 e 10 pollici e un peso di soli 106 kg, l’agilità è assicurata. La sella, posta a 745 mm da terra, garantisce un accesso agevole anche per motociclisti di statura ridotta, mentre il passo di 1.300 mm promette maneggevolezza nel traffico cittadino.

Sotto il profilo meccanico, la tecnologia asiatica si fa sentire con un monocilindrico da 124 cc raffreddato ad aria, capace di erogare 9,4 CV a 7.500 giri/min e una coppia massima di 9,8 Nm a 6.000 giri/min. La trasmissione automatica CVT con cinghia dentata semplifica ulteriormente la guida, rendendola intuitiva anche per i meno esperti.

La dotazione tecnologica è sorprendente: ABS a doppio canale, controllo di trazione TCS e una presa USB per ricaricare i dispositivi mobili sono solo alcune delle caratteristiche che arricchiscono questa moto. Inoltre, un pratico vano portaoggetti da 16,5 litri, situato dove tradizionalmente si trova il motore, aggiunge un tocco di funzionalità quotidiana.

Con un serbatoio da 9 litri e quattro opzioni cromatiche tra cui scegliere, la SRK 125 E si presenta come una soluzione fresca e innovativa per la mobilità urbana contemporanea. Proposta al prezzo di 10.999 yuan (circa 1.390 euro), è pronta a conquistare non solo il mercato asiatico ma anche quello europeo.