Un capolavoro di ingegneria su due ruote, con un passato glorioso e un palmarès che incanta gli appassionati. È in vendita una rarissima Honda RC45 del 1995, una delle superbike storiche più iconiche mai realizzate da Honda. Questo gioiello, proposto da The Bike Specialists di Sheffield al prezzo di 64.999 sterline (circa 77.000 euro), rappresenta un’opportunità unica per i collezionisti.

Un passato leggendario nelle competizioni

Questa moto da collezione non è un semplice esemplare di serie. Preparata dalla celebre squadra V&M Racing, la RC45 è stata originariamente sviluppata da Honda come moto di omologazione per il Campionato Mondiale Superbike. La sua storia è intrisa di successi: tra il 1995 e il 1997, ha brillato nelle competizioni motociclistiche più prestigiose.

Inizialmente guidata da Steve Ward con la livrea Castrol, la moto è passata sotto i colori V&M Racing, beneficiando del know-how tecnico di Jack Valentine e Steve Mellor. Nel 1995, Terry Rymer conquistò una vittoria a Brands Hatch. Nel 1996, Iain Duffus ottenne un quarto posto sia al Tourist Trophy dell’Isola di Man che al North West 200. Il 1997 segnò l’apice della sua carriera, quando Michael Rutter, futuro sette volte vincitore del TT, raggiunse il secondo posto nella categoria Superbike del Tourist Trophy e conquistò un primo e un secondo posto al North West 200.

Un’opera d’arte su due ruote

Dopo aver lasciato le piste, questa RC45 è stata conservata per 15 anni in una collezione privata, mantenuta in condizioni impeccabili. Nonostante il lungo periodo di conservazione, la moto è perfettamente funzionante, come dimostrato dalla sua recente apparizione al prestigioso Festival of Speed di Goodwood.

L’acquirente riceverà non solo la moto, ma anche un supporto per il paddock, documenti dettagliati sulla sua storia agonistica e un rapporto tecnico completo. Per gli appassionati e i collezionisti, questa superbike storica rappresenta molto più di un mezzo meccanico: è un pezzo autentico della storia delle corse motociclistiche.