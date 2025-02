Potenza, innovazione e leggenda si fondono in un gioiello a due ruote che ha segnato le competizioni motociclistiche degli anni ’90: la straordinaria Yamaha ROC 500. La storia di questa moto rappresenta un viaggio affascinante nel mondo delle moto anni ’90. Frutto della collaborazione tra il colosso giapponese Yamaha e la Racing Organisation Course (ROC), questa due tempi ha scritto pagine memorabili nel campionato della classe 500cc, dimostrando come anche i team privati potessero competere ai massimi livelli.

Il cuore della moto era un potente motore tetracilindrico Yamaha, accoppiato a un telaio progettato da ROC sotto la guida di Serge Rosset. Nel 1995, la moto debuttò con James Whitham a Donington, proseguendo la sua carriera agonistica fino al 1996 con Bernard García nel Mondiale di Gran Premio.

Dopo il ritiro dalle competizioni ufficiali, iniziò una seconda vita per questa leggendaria moto. Trasferita in Irlanda, la ROC 500 probabilmente prese parte al Tourist Trophy, per poi competere nelle categorie minori. Tuttavia, l’uso intenso e le numerose cadute lasciarono il segno, compromettendo le sue condizioni a causa di una manutenzione non sempre adeguata.

Il destino riservò un momento speciale quando James Whitham, suo storico pilota, la rincontrò a Olivers Mount. Da quel momento, iniziò un meticoloso restauro moto, reso particolarmente complesso dalla rarità dei componenti. Ogni dettaglio, dalle sospensioni agli scarichi, richiese un’attenzione maniacale per riportare la ROC 500 al suo antico splendore.

Il recente debutto della moto restaurata al Devitt Insurance MCN London Motorcycle Show ha sancito il ritorno alla gloria di questo eccezionale esemplare. La Yamaha ROC 500 rimane oggi un simbolo di un’epoca d’oro del motociclismo, quando l’ingegno tecnico e il coraggio dei piloti creavano autentiche leggende su due ruote.