Acerbis Rider: il casco modulare che protegge con stile

Sicurezza, comfort e connettività: sono queste le tre caratteristiche distintive del nuovo casco modulare Acerbis Rider, disponibile sul mercato a partire da 179,95 euro. Il nuovo modello si distingue per la sua versatilità e l’attenzione ai dettagli tecnici. La calotta esterna, realizzata in materiale termoplastico, si combina con tre diverse misure di calotta interna, garantendo una vestibilità ottimale per ogni taglia. Gli interni, completamente rimovibili e lavabili, sono stati progettati con materiali anallergici e traspiranti per offrire il massimo comfort durante la guida.

L’innovazione tecnologica è evidente nella predisposizione per sistemi di comunicazione: il casco può ospitare auricolari interfono universali fino a 45 millimetri di diametro e 5 millimetri di spessore. La sicurezza è assicurata dalla doppia omologazione, che consente l’uso sia in configurazione integrale che jet, grazie a un sistema di chiusura microregolabile della mentoniera.

La visibilità è stata oggetto di particolare attenzione: la visiera trasparente è compatibile con la Lente Pinlock 70 anti-appannamento, venduta separatamente. Un ulteriore valore aggiunto è rappresentato dalla visiera parasole integrata, facilmente regolabile tramite un comando dedicato.

Il sistema di ventilazione casco, composto da due prese d’aria frontali e un estrattore posteriore, garantisce un efficace ricambio dell’aria interna, contribuendo a mantenere una temperatura ideale anche nelle condizioni più impegnative.

Per soddisfare le diverse preferenze estetiche, il casco Acerbis Rider è proposto in sei varianti: tre tinte unite al prezzo di 179,95 euro e tre versioni grafiche a 199,95 euro. Una conferma dell’impegno di Acerbis nel fornire soluzioni all’avanguardia per i motociclisti moderni.