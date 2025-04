Con un mix di potenza, tecnologia avanzata e ambizione globale, la CF Moto si prepara a ridefinire il segmento delle moto sportive di media cilindrata con il debutto della 750 SR-R. Questa supersportiva cinese, che si distingue per un design aggressivo e prestazioni elevate, sarà lanciata inizialmente nel mercato asiatico entro il 2025, con un successivo arrivo in Europa, Italia inclusa, previsto per il 2026.

Con un motore da 750cc e ben 120 cavalli di potenza, questa moto promette di essere una seria rivale per modelli consolidati come la Yamaha R7 e la Kawasaki Ninja ZX-6R. Il cuore pulsante della 750 SR-R è un propulsore a 4 cilindri in linea, sviluppato in collaborazione con Kawasaki, sinonimo di affidabilità e prestazioni nel settore motociclistico. Questa partnership garantisce una combinazione vincente di potenza e controllo, caratteristiche fondamentali per soddisfare gli appassionati di moto sportive.

La struttura tecnica della moto è altrettanto impressionante. Il telaio, progettato per ottimizzare la maneggevolezza e la precisione, si ispira alle tecnologie della MotoGP, con soluzioni aerodinamiche all’avanguardia come la copertura anti-turbolenze per la ruota posteriore. Questo dettaglio non solo migliora le prestazioni ma sottolinea l’attenzione di CF Moto al mondo delle competizioni.

Arriva entro fine anno

Non meno importante è il pacchetto elettronico, che comprende controlli di trazione avanzati e modalità di guida personalizzabili. Questi elementi tecnologici rendono la 750 SR-R una scelta competitiva per chi cerca una moto all’avanguardia sia per prestazioni che per innovazione. Il design e le caratteristiche tecniche di questa moto posizionano il modello come una delle novità più promettenti in un segmento in forte ripresa.

La strategia di CF Moto con questo modello è chiara: consolidare la propria presenza come marchio globale, sfidando i colossi giapponesi ed europei. Il successo commerciale della moto dipenderà anche dal prezzo, ancora non comunicato, che sarà determinante per attirare una clientela esigente e appassionata.

Con il debutto ufficiale previsto entro la fine del 2025, il produttore si prende il tempo necessario per perfezionare ulteriormente il prodotto. L’arrivo della 750 SR-R segna un passo importante per il brand cinese, che mira a posizionarsi tra i leader del settore motociclistico globale, portando innovazione e competitività nel panorama delle supersportive di media cilindrata.