Acerbis Attack e Assault: caschi per avventure senza limiti

La sicurezza sulle due ruote non è mai stata così al centro dell’attenzione come oggi, e il brand italiano Acerbis lo dimostra ancora una volta con il lancio dei suoi nuovi caschi adventure di punta: Attack e Assault. Questi modelli innovativi sono progettati per soddisfare le esigenze di chi cerca il perfetto equilibrio tra sicurezza, comfort e prestazioni, sia su strada che in fuoristrada.

Acerbis Attack e Assault, tanta versatilità

Con il modello Attack, Acerbis introduce un casco di fascia alta realizzato in fibra composita, caratterizzato da un peso estremamente ridotto di soli 1450g (±50g) nella taglia M. Il design aerodinamico avanzato è stato studiato per minimizzare la resistenza all’aria, garantendo un’esperienza di guida più fluida e confortevole. Tra le sue caratteristiche principali spicca il frontino innovativo con fissaggio a quattro punti, una soluzione che offre una stabilità superiore rispetto ai tradizionali sistemi a tre punti.

La visiera antigraffio e anti-appannamento, compatibile con lente Pinlock 70 MaxVision, assicura un campo visivo ottimale anche nelle condizioni atmosferiche più avverse. Il sistema di ventilazione avanzato, con prese d’aria posizionate strategicamente, contribuisce a mantenere il comfort termico durante i lunghi tragitti. Gli interni ipoallergenici e traspiranti, completamente removibili e lavabili, rendono il casco ideale per l’uso intensivo, mentre la predisposizione per interfono universale ne aumenta la versatilità.

Il sistema di chiusura a doppio anello garantisce la massima sicurezza, un elemento fondamentale per chi cerca prestazioni senza compromessi. Disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL, il Attack viene proposto sia in versioni monocromatiche che con grafiche accattivanti, al prezzo di 299,95 euro.

Passando al modello Assault, Acerbis ha sviluppato un casco che rappresenta l’evoluzione del precedente modello Flip, mantenendo un eccellente rapporto qualità-prezzo. Realizzato in termoplastica di alta qualità, l’Assault pesa 1650g (±50g) nella taglia M e adotta anch’esso il sistema di frontino a quattro punti, che migliora significativamente la stabilità aerodinamica durante la guida.

La versatilità è il tratto distintivo di questo casco, grazie alla visiera facilmente sganciabile che consente l’utilizzo di maschere da fuoristrada, una caratteristica apprezzata dagli appassionati di caschi off-road. Come il modello Attack, anche l’Assault è compatibile con Pinlock® 70 MaxVision e presenta interni removibili e lavabili in materiale ipoallergenico, pensati per il massimo comfort.

Ulteriori dettagli pratici includono il sottomento amovibile e gli alloggiamenti per interfono, che rendono il casco adatto sia per i tragitti quotidiani che per le avventure più lunghe. Il sistema di chiusura a sgancio rapido con regolazione micrometrica garantisce sicurezza e facilità d’uso. L’Assault è disponibile nelle taglie dalla XS alla XXL, con un prezzo di 179,95 euro per la versione monocromatica e 199,95 euro per quella con grafiche.