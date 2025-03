“Non saranno mai amici”. Le parole del leggendario Giacomo Agostini suonano come un presagio sulla nuova coppia di piloti ufficiali Ducati, Francesco Bagnaia e Marc Márquez, che insieme vantano ben 11 titoli mondiali.

La convivenza tra i due campioni nel box della casa di Borgo Panigale si preannuncia elettrizzante ma potenzialmente esplosiva. Da un lato, il metodico e integrato Bagnaia, dall’altro, l’aggressivo e affamato Márquez, pronto a dimostrare il suo valore dopo il clamoroso passaggio in Ducati.

Il management della squadra cerca di mantenere un equilibrio delicato. Il team manager Davide Tardozzi assicura parità di trattamento per entrambi i piloti, sottolineando il vantaggio di lavorare con due campioni affermati. Nel frattempo, il direttore generale Gigi Dall’Igna evidenzia l’importanza di gestire con saggezza i feedback tecnici di entrambi, mantenendo però il controllo decisionale nelle mani del team.

La scelta di Márquez, preferito a Jorge Martin, è stata oggetto di lunghe riflessioni in casa Ducati. Una decisione che Davide Tardozzi difende con fermezza, sintetizzandola nella frase “Marc è Marc”, a sottolineare il valore indiscutibile del pilota spagnolo.

La stagione alle porte si prospetta come un duello all’ultimo respiro tra due titani delle due ruote, con la Desmosedici GP come terreno di battaglia. Una sfida che promette scintille e che tiene i tifosi della MotoGP con il fiato sospeso, in attesa di scoprire chi emergerà come leader indiscusso del team.