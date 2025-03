“Il ritorno alle origini non delude mai". Con questo spirito, il marchio Morbidelli T125X si rilancia nel mercato delle due ruote, presentando una moto avventura principianti pensata per i patentati A1. Il modello sarà disponibile in Europa a partire dalla primavera 2025 al prezzo di 3.299 euro.

La nuova moto si distingue per un bilanciamento ottimale tra prestazioni entry-level e dotazioni di fascia superiore. Il cuore del mezzo è un monocilindrico raffreddato a liquido, capace di erogare 14 CV a 9.500 giri/min, accoppiato a un cambio a sei rapporti. Tra le caratteristiche tecniche spiccano i cerchi a raggi da 19" all’anteriore e 17" al posteriore, insieme a un moderno display TFT.

Con un’altezza sella di 82 cm e un serbatoio da 11,7 litri, la moto 125 cc si propone come una scelta ideale per i neofiti. Tuttavia, alcune perplessità emergono riguardo all’escursione della sospensione posteriore, limitata a 55 mm, che potrebbe ridurre le sue capacità in fuoristrada.

La Morbidelli T125X si posiziona in un segmento di mercato poco affollato, con concorrenti diretti come la Honda Trail 125 e la ormai fuori produzione Varadero XL125. Una strategia che richiama quella di altri marchi storici europei, come Moto Morini e Benelli, ora sotto controllo cinese.

In Europa, la moto potrebbe beneficiare delle normative sulle patenti, trovando un pubblico favorevole. Tuttavia, negli Stati Uniti le prospettive sono meno promettenti, poiché il mercato nordamericano predilige cilindrate superiori, mostrando scarso interesse per le moto di piccola cilindrata.

La sfida per Morbidelli sarà quella di conquistare i giovani motociclisti, dimostrando che la T125X rappresenta il perfetto equilibrio tra accessibilità e prestazioni. Un vero banco di prova per chi desidera iniziare a esplorare il mondo delle due ruote con sicurezza e stile.