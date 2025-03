Problema alle batterie delle Kawasaki elettriche 2024. La casa motociclistica giapponese ha avviato una campagna di richiamo batterie che coinvolge 216 unità dei modelli Ninja e-1 e Z e-1 ABS a causa di un difetto di produzione nei connettori delle batterie, che potrebbe causare lo spegnimento improvviso del veicolo durante la marcia.

Il richiamo si è reso necessario dopo che Kawasaki ha scoperto un errore nel processo produttivo da parte del fornitore Forsee Power Japan GK. L’azienda di Yokohama avrebbe infatti omesso l’installazione dell’ancoraggio del terminale all’interno del connettore della batteria, un componente fondamentale per garantire una connessione stabile.

I modelli interessati sono specificatamente 104 unità della Z e-1 ABS (VIN: NR011ARFNN) e 112 esemplari della Ninja e-1 ABS (VIN: NX011ARFNN), tutti prodotti prima del 19 ottobre 2023.

Problema batteria Kawasaki, potenziali rischi

La criticità emersa non è da sottovalutare: il difetto potrebbe provocare l’arresto del motore durante l’utilizzo del veicolo, mettendo a rischio l’incolumità sia del conducente che degli altri utenti della strada.

Per risolvere il problema, Kawasaki ha predisposto un piano d’intervento che prevede l’ispezione gratuita dei terminali delle batterie presso i concessionari autorizzati. Qualora venisse riscontrata l’assenza dell’ancoraggio, si procederà alla sostituzione completa della batteria senza alcun costo per il cliente.

L’azienda ha già bloccato la vendita e la consegna delle moto coinvolte e sta preparando le comunicazioni ufficiali per proprietari e concessionari. Quest’episodio evidenzia quanto sia cruciale mantenere elevati standard qualitativi nella produzione di componenti per veicoli elettrici, un settore in rapida espansione anche nel mondo delle due ruote.