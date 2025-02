2,4 miliardi di euro di debiti, un calo del fatturato del 29% e 300 posti di lavoro tagliati: sono questi i numeri che fotografano la crisi di KTM, che ha portato alla cessione di MV Agusta dopo meno di un anno dall’acquisizione. Il prestigioso marchio italiano torna così sotto il controllo della famiglia Sardarov attraverso Art of Mobility S.A.

Il cambio di proprietà si inserisce in un momento cruciale per il gruppo Pierer Mobility AG, che sta cercando di salvare il proprio marchio di punta KTM da una delle crisi più severe della sua storia. La vendita, stimata in decine di milioni di euro, permetterà al gruppo austriaco di concentrarsi sul risanamento finanziario.

Nonostante le difficoltà del gruppo Pierer, MV Agusta ha mostrato performance eccellenti, con un’impennata delle vendite del 116% nel 2024. Il CEO Timur Sardarov ha annunciato piani ambiziosi di espansione della rete commerciale, che dovrebbe raggiungere 270 punti vendita entro il 2025.

MV Augusta ok, e KTM?

La situazione di KTM appare invece decisamente più complessa. Durante un’udienza presso il Tribunale di Ried im Innkreis, sono emersi dettagli allarmanti sulla situazione debitoria del gruppo. Per far fronte alla crisi, l’azienda ha dovuto ridimensionare la produzione a 230.000 unità, riuscendo comunque a mantenere un livello di vendite ai clienti finali di 268.000 motociclette.

Le speranze di ripresa sono ora riposte nell’ingresso di nuovi investitori. Tra i potenziali interessati figurano Bajaj, CFMoto e il gruppo FountainVest. Il 25 febbraio rappresenterà una data chiave per il futuro dell’azienda, con un incontro decisivo per definire il piano di ristrutturazione.

La crisi attuale è il risultato di una tempesta perfetta che ha colpito KTM: dall’impatto del COVID-19 alle interruzioni della catena di approvvigionamento, fino a investimenti sovradimensionati rispetto alla domanda effettiva. Nonostante questo, l’azienda mantiene il suo impegno nell’innovazione e nello sport, confermando la presenza in MotoGP fino al 2026.