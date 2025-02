Tre esemplari, 155.000 euro di prezzo base, 100 CV di potenza: sono i numeri che definiscono la nuova Midual Quintessence, l’esclusiva moto di lusso presentata dalla casa motociclistica francese all’evento Rétromobile 2025.

Questo gioiello a due ruote rappresenta l’apice dell’artigianalità motociclistica moderna, combinando materiali pregiati e tecnologie all’avanguardia in un design esclusivo che richiama il mondo dell’aviazione e dell’automotive d’epoca. Il modello, evoluzione della Quintessence Type 1, si distingue per le sue finiture ricercate e per l’estrema cura dei dettagli.

Al centro di questa creazione troviamo un motore bicilindrico da 1.036 cc, progettato per offrire un perfetto equilibrio tra prestazioni ed eleganza, con una potenza di 100 CV e una coppia massima di 102 Nm. Il telaio in alluminio assicura leggerezza e maneggevolezza, mentre le componenti Öhlins per le sospensioni e i freni Brembo garantiscono il massimo in termini di controllo e sicurezza.

L’estetica della moto è caratterizzata da un’affascinante combinazione di elementi cromati e una lussuosa selleria in pelle arancione. Il serbatoio ospita una serie di strumenti analogici che richiamano le plance degli aerei vintage, conferendo alla moto un’identità unica nel panorama delle due ruote moderne.

La dotazione tecnica si completa con pneumatici Michelin accuratamente selezionati, confermando l’attenzione al dettaglio che caratterizza l’intero progetto. Nonostante il suo status di oggetto da collezione, la Quintessence è completamente omologata per l’uso stradale.

In un mercato sempre più orientato alla produzione di massa, la Midual Quintessence si pone come un’opera d’arte su due ruote, destinata a soli tre fortunati acquirenti che potranno possedere un pezzo unico della storia del motociclismo di lusso.