“La stabilità finanziaria prima di tutto. Le imprese devono saper prendere decisioni coraggiose per garantire il proprio futuro". Con queste parole si può riassumere la svolta epocale di MV Agusta, che, attraverso la famiglia Sardarov e la società Art of Mobility, riconquista la totale indipendenza separandosi da KTM.

La storica casa motociclistica italiana sceglie di proseguire il proprio cammino in autonomia, svincolandosi dalle turbolenze finanziarie che stanno interessando il gruppo PIERER Mobility AG. Una decisione che giunge in un momento particolarmente felice per l’azienda varesina, che ha già registrato risultati eccezionali nel 2024.

I numeri parlano chiaro: 4.000 moto vendute con un incremento del 116% rispetto all’anno precedente, una rete di 219 punti vendita in continua espansione e un tasso di disponibilità dei ricambi che sfiora il 100%. Performance che confermano la solidità del marchio e la validità della strategia aziendale.

L’espansione internazionale prosegue a ritmo serrato, con l’obiettivo di raggiungere 270 concessionari entro fine anno. La presenza di 20 importatori extra-europei rafforza ulteriormente il posizionamento globale del brand, che mantiene saldo il proprio DNA di eccellenza italiana nel settore delle due ruote di lusso.

Timur Sardarov, CEO di Art of Mobility SA, sottolinea come gli ultimi due anni abbiano visto un significativo potenziamento di processi e sistemi aziendali. Il quartier generale di Varese rimane il cuore pulsante di tutte le operazioni, dalla progettazione alla produzione, fino ai servizi post-vendita.

Lo sguardo è già rivolto al futuro, con lo sviluppo di una nuova generazione di motociclette che promette di mantenere viva la filosofia Motorcycle Art, marchio distintivo di MV Agusta nel panorama delle due ruote di prestigio.