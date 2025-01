MV Agusta, storico marchio italiano, celebra il suo prestigioso traguardo di 80 anni, raccontando una storia intrisa di innovazione, trionfi sportivi e design senza tempo. Fondata il 19 gennaio 1945 a Cascina Costa di Samarate, vicino all’attuale aeroporto di Malpensa, la casa motociclistica nasce dalla visione della famiglia Agusta, originariamente attiva nel settore aeronautico. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, l’impossibilità di continuare a produrre aerei spinse la famiglia a dedicarsi alle motociclette, unendo la passione per la velocità con la ricerca tecnologica.

I primi passi e i grandi successi

Il debutto avvenne con la MV 98, lanciata nell’autunno del 1945, che segnò l’inizio di una straordinaria avventura. Con un impressionante palmarès di 75 titoli mondiali tra piloti e costruttori, il marchio ha dominato il mondo delle corse per decenni, grazie anche a leggende come Giacomo Agostini, vincitore di 13 titoli mondiali in sella alle moto prodotte a Cascina Costa.

Il legame con l’aeronautica si riflette nei dettagli tecnici ed estetici, come la celebre colorazione rosso e grigio, dove il grigio richiama il metallo non verniciato degli aerei militari. Durante gli anni ’50 e ’60, in risposta al calo della domanda di motociclette come mezzo di trasporto, MV Agusta ha saputo innovare, creando modelli dal design esclusivo che hanno trasformato le moto in oggetti di culto.

Tra i modelli più celebri si annoverano la 175 CSS Disco Volante del 1954, la 750 S America del 1973 e la rivoluzionaria F4, introdotta nel 1997, che ha ridefinito gli standard delle moto sportive. Più di recente, la Superveloce, con il suo stile neo-retro, ha affascinato il pubblico e artisti come Daniel Arsham, che l’ha trasformata in una delle sue opere d’arte contemporanea.

MV Agusta: ottant’anni da festeggiare come si deve

Per celebrare gli 80 anni di storia, MV Agusta ha lanciato la Collezione Ottantesimo, una serie limitata di sei modelli esclusivi, caratterizzati da dettagli unici e da un logo storico rinnovato. Tra questi spicca la Superveloce 1000 Serie Oro, considerata da molti “la moto più bella del mondo”, prodotta in soli 500 esemplari. Ogni modello della collezione è accompagnato da un certificato di autenticità, un omaggio alla tradizione e all’artigianalità del marchio.

Il CEO Luca Martin ha sottolineato l’importanza di questo traguardo, ribadendo l’impegno di MV Agusta nel rappresentare l’eccellenza italiana e nell’innovare senza mai tradire i valori che hanno reso il marchio un’icona mondiale. Con un focus su tecnologia avanzata e design raffinato, MV Agusta continua a produrre motociclette che fondono tradizione e modernità, confermandosi come una vera “fabbrica di sogni su due ruote”.