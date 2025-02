La storia si ripete, ma questa volta con una svolta tecnologica moderna. Il mondo delle due ruote sta per assistere a un ritorno storico: Kawasaki ha annunciato la rinascita del motore 2T, una tecnologia che molti credevano relegata al passato.

Con un teaser Kawasaki pubblicato il 27 gennaio 2025, il colosso giapponese ha riacceso l’entusiasmo degli appassionati delle motociclette. Il sound inconfondibile del propulsore, catturato nel video promozionale, suggerisce che si tratti di una motorizzazione di cilindrata significativa, destinata principalmente al settore off-road.

La decisione rappresenta una svolta significativa nel panorama motociclistico. Dal 2001, quando Honda diede l’addio ai motori a miscela, il settore aveva progressivamente abbandonato questa tecnologia. Lo stesso destino toccò alla Kawasaki nel 2008, quando la KX 250 due tempi segnò l’ultima produzione di questo tipo di propulsore.

Mentre le case giapponesi si allontanavano dal due tempi, alcune aziende europee come KTM, Beta e TM hanno continuato a sviluppare questa tecnologia, introducendo innovazioni come l’iniezione elettronica per ottimizzare prestazioni ed emissioni.

Il messaggio “we heard you” che accompagna l’annuncio sottolinea come questa mossa non sia solo una decisione tecnica, ma una risposta alle richieste di numerosi appassionati. In un’epoca dominata dalla transizione verso l’elettrico, Kawasaki sceglie di differenziarsi puntando su una tecnologia tradizionale ma rinnovata.

Restano ancora diversi interrogativi da chiarire: dalla cilindrata effettiva alle soluzioni tecniche adottate per rispettare le normative anti-inquinamento, fino ai mercati di destinazione. Ma una cosa è certa: il caratteristico rombo del motore 2T sta per tornare a farsi sentire, questa volta in chiave contemporanea.

L’iniziativa di Kawasaki potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per i motori due tempi, dove tradizione e innovazione si fondono per soddisfare sia i nostalgici sia i nuovi appassionati alla ricerca di esperienze di guida autentiche e coinvolgenti.