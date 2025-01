La nuova Kawasaki Z 900 MY 2025, svelata durante l’atteso evento EICMA 2024, si appresta a fare il suo ingresso nelle concessionarie a partire da fine febbraio. Questo modello, rinnovato profondamente e conforme alle normative Euro 5+, si distingue per un eccellente equilibrio tra qualità e prezzo. Il listino parte da 9.990 euro, un costo più contenuto rispetto alla versione precedente.

La gamma della Kawasaki Z 900

La gamma della Kawasaki Z 900 propone diverse varianti e combinazioni cromatiche, con prezzi che variano in base alle configurazioni:

Z900 70kW : a partire da 9.690 euro per la colorazione Metallic Spark Black, fino a 9.940 euro per altre opzioni di colore.

: a partire da 9.690 euro per la colorazione Metallic Spark Black, fino a 9.940 euro per altre opzioni di colore. Z900 : disponibile da 9.990 euro a 10.240 euro.

: disponibile da 9.990 euro a 10.240 euro. Z900 SE: la versione più avanzata, proposta a 12.140 euro, con dotazioni premium come sospensioni Öhlins, pinze radiali Brembo M32 e una sella rifinita con dettagli esclusivi.

Sotto il profilo tecnico, il centro focale della moto è un motore quattro cilindri in linea da 948 cm³, aggiornato per garantire maggiore efficienza e una riduzione dei consumi del 16%. Sebbene la potenza sia leggermente calata a 124 CV (rispetto ai precedenti 125 CV), la Z 900 MY 2025 continua a offrire prestazioni di alto livello, con una coppia massima di 97,4 Nm. L’introduzione dell’acceleratore elettronico, combinato con tre modalità di guida preimpostate (Sport, Road, Rain) e una personalizzabile, permette un controllo preciso e adattabile alle esigenze del pilota.

L’elettronica della rinnovata giapponese

Un altro punto di forza è l’elettronica avanzata. La piattaforma inerziale IMU gestisce il traction control regolabile e l’ABS Cornering, mentre il cambio elettronico bidirezionale e il cruise control sono di serie. Una novità assoluta per Kawasaki è il sistema di navigazione turn-by-turn, che migliora ulteriormente l’esperienza di guida.

Il design della naked moto Z 900 MY 2025 rimane fedele alla tradizione della gamma, con linee decise e dettagli in alluminio spazzolato che conferiscono un look moderno e aggressivo. I freni anteriori sono stati aggiornati con pinze Nissin a fissaggio radiale e dischi da 300 mm, garantendo una frenata più sicura e precisa. Grazie alla combinazione di prestazioni elevate, innovazioni tecnologiche e un prezzo competitivo, la Kawasaki Z 900 MY 2025 si posiziona come una delle naked più interessanti sul mercato per il prossimo anno.