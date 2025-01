Kawasaki Italia lancia una nuova campagna promozionale valida fino al 31 marzo 2025, offrendo vantaggi esclusivi e sconti imperdibili su una vasta gamma di modelli delle serie Z, Ninja, Versys e Urban Cruiser. L’iniziativa è disponibile presso i punti vendita ufficiali aderenti.

Le promozioni Kawasaki

Tra le offerte più interessanti troviamo la serie Z500. La versione SE del 2024 è proposta a 5.720,00 euro, con un risparmio rispetto al prezzo originale di 6.340,00 euro. Il modello standard del 2025 è disponibile a 5.490,00 euro, mentre la versione SE dello stesso anno è offerta a 5.840,00 euro.

Per gli appassionati delle sportive, la gamma Ninja 500 propone il modello 2024 a 5.870,00 euro (anziché 6.490,00 euro). La versione SE del 2024 è scontata a 6.370,00 euro, mentre i modelli 2025 partono da 5.990,00 euro per la versione standard e 6.490,00 euro per la SE. Anche le performanti Ninja ZX-4R e ZX-4RR sono in promozione: la ZX-4R è disponibile a 8.490,00 euro, mentre la ZX-4RR scende a 9.190,00 euro.

Per chi cerca uno stile retrò, la Z650RS è offerta a 7.490,00 euro per il modello 2024, mentre il modello 2025 scende a 7.190,00 euro. La Z650, in tutte le sue versioni, è proposta a 6.790,00 euro, con uno sconto di 500 euro rispetto al prezzo originale. Le naked più potenti, come la Z900, sono disponibili a 8.990,00 euro per le versioni 2024, rispetto al prezzo iniziale di 10.290,00 euro.

Ulteriori offerte

La gamma Versys 1100, ideale per i viaggiatori, include la Versys 650 a 7.140,00 euro (anziché 8.190,00 euro). Per chi cerca cilindrate superiori, la nuova Versys 1100 S del 2025 è disponibile a 15.490,00 euro, con incluso un Kit Tourer del valore di 900 euro. La versione SE del 2025 è proposta a 17.590,00 euro, anch’essa con il Kit Tourer incluso.

Infine, per i modelli Urban Cruiser, l’Eliminator 500 del 2024 è disponibile a 5.870,00 euro, mentre la versione SE è offerta a 6.270,00 euro. Le versioni 2025 vedono prezzi promozionali di 5.990,00 euro per il modello standard e 6.390,00 euro per la versione SE. Per gli amanti delle sport-tourer, la Ninja 1100SX del 2025 è disponibile a 15.190,00 euro, con incluso un Kit Tourer del valore di 1.550 euro, mentre la versione SE è proposta a 16.940,00 euro.