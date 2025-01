Jeremy Alcoba brilla nei test WorldSSP con Kawasaki Ninja ZX-6R

La stagione del campionato WorldSSP parte con entusiasmo per Jeremy Alcoba e il team Kawasaki. Durante i recenti test Jerez, tenutisi presso l’autodromo di Jerez de la Frontera in Spagna, il pilota ha dimostrato segnali incoraggianti alla guida della nuova Ninja ZX-6R versione 2025, equipaggiata con un motore da 636 cc.

I test con la Kawasaki

Nel corso delle due giornate di prove, Alcoba ha completato ben 121 giri, facendo registrare tempi di rilievo nonostante condizioni meteo non ottimali. Al termine della prima giornata, il pilota spagnolo ha segnato un tempo di 1’44″632, migliorandosi quasi di un secondo il giorno successivo con un crono di 1’43″811. Questo progresso è stato possibile grazie all’intenso lavoro del team diretto da Manuel Puccetti e alle buone condizioni fisiche del pilota, che, pur non essendo ancora al massimo della forma, si è dichiarato soddisfatto.

“Sono stati due giorni proficui,” ha affermato Puccetti. “Era essenziale iniziare a lavorare con Jeremy sulla nostra nuova ZX-6R perché il lavoro da fare era davvero tanto. Il bilancio di queste due giornate è senza dubbio positivo, sia per il nostro pilota, che ha completato oltre 120 giri senza problemi fisici, sia per la moto, che si è dimostrata competitiva e con un grande margine di miglioramento.”

Jeremy Alcoba, sensazioni positive

Le sensazioni positive sono state confermate anche da Alcoba, che ha dichiarato: “Sono felice di essere tornato in sella dopo circa due mesi. Non sono ancora al 100%, ma sono molto soddisfatto della mia condizione fisica. Le prime impressioni con la ZX-6R sono state molto positive. Il primo giorno è stato piuttosto difficile, con tante novità da assimilare, ma la seconda giornata è andata decisamente meglio e i tempi sul giro sono migliorati.”

Il team Kawasaki non si ferma qui: il prossimo appuntamento è fissato per il 27 e 28 gennaio all’Autodromo do Algarve di Portimao, in Portogallo, dove i test proseguiranno per ottimizzare ulteriormente la moto e prepararsi al meglio per la stagione.