La potenza si unisce all’innovazione, dando vita a un capolavoro su due ruote: 400 cavalli al banco prova e 230 su strada, racchiusi in una moto dal peso di soli 190 kg. Thornton Hundred ha trasformato la già iconica Triumph Speed Triple 1200 RR in una creazione estrema, svelata con grande successo al celebre Goodwood Festival of Speed. Questa straordinaria superbike, ora disponibile nella sua versione stradale omologata, ridefinisce i parametri delle due ruote ad alte prestazioni.

L’officina guidata da Jody Millhouse ha completamente rivoluzionato il progetto originale. Al centro della moto troviamo un motore potenziato grazie all’installazione di un compressore Rotrex C30, combinato con un avanzato sistema di iniezione acqua/metanolo. Per supportare questa incredibile potenza, sono stati progettati pistoni e bielle su misura, dimostrando un livello di ingegneria senza compromessi.

Tra le innovazioni della Triumph Speed Triple 1200 RR spicca il forcellone posteriore in alluminio, allungato di 180 mm, che integra il serbatoio del metanolo. Questo componente, dal costo di 17.000 euro, si abbina a una carrozzeria e cerchi in fibra di carbonio, esaltando il design e la leggerezza della moto. A completare il pacchetto tecnico troviamo un sofisticato sistema di aerodinamica attiva, un dettaglio che sottolinea ulteriormente il livello di eccellenza ingegneristica.

Nonostante le sue prestazioni paragonabili a quelle di una supercar, questa creazione rimane perfettamente legale per l’uso stradale. Gli appassionati possono portarla a casa per 55.000 sterline (circa 66.330 euro), un prezzo che riflette l’esclusività e l’artigianalità di una moto capace di ridefinire i confini del mondo delle due ruote.

Questa interpretazione della Speed Triple non è solo un’evoluzione: rappresenta una vera rivoluzione nel panorama delle special, dove tecnologia e artigianalità si fondono per offrire un’esperienza di guida senza precedenti.