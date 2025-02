La leggenda è pronta a tornare: 45 cavalli, 451cc di pura potenza e 17 anni di storia. La Kawasaki KLE 500, l’iconica trail media cilindrata che ha dominato il panorama off-road per quasi due decenni, si prepara a risorgere nel 2026 con un look completamente rinnovato.

Il primo assaggio di questa rinascita è stato offerto durante l’evento EICMA 2024, dove la casa di Akashi ha rivelato alcuni dettagli strategici accompagnati dal suggestivo slogan “La vita è un rally. Disfrútalo”. Un’anticipazione che ha fatto sognare gli appassionati di tutto il mondo.

Secondo la rivista Young Machine, i rendering mostrano una moto che unisce perfettamente elementi moderni al DNA classico della KLE. Il nuovo design colpisce per l’aggressivo scarico laterale rialzato, un generoso parabrezza e un manubrio ampio con specchietti dal taglio tradizionale. Un equilibrio che promette di soddisfare sia gli amanti dell’estetica che della funzionalità.

L’anima della futura Kawasaki KLE 500

Dal punto di vista tecnico, la nuova KLE sarà equipaggiata con una ruota anteriore da 21 pollici, forcella invertita e freni Nissin. Per il fuoristrada, non mancheranno accessori essenziali come copricarter, paramani e protezioni per la forcella. Il cuore pulsante sarà un motore bicilindrico 451 cc, già noto su modelli come Ninja 500 e Z500, capace di erogare 45,4 CV a 9.000 giri e una coppia di 42,6 Nm. Prestazioni ideali per i motociclisti con patente A2, garantendo un’ottima versatilità su strada e in off-road.

Gli appassionati dovranno attendere fino alla fine del 2025 per la presentazione ufficiale, con il debutto commerciale previsto nei primi mesi del 2026. La sfida di Kawasaki sarà mantenere vivo lo spirito dell’originale KLE, adattandolo alle esigenze dei motociclisti di oggi.