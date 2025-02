Nel 2025 il segmento delle ADV dual sport di media cilindrata sarà teatro di una sfida avvincente tra tre protagoniste di spicco: la cinese CFMOTO 450 Ibex, l’indiana KTM 390 Adventure R e la giapponese Suzuki DR-Z4S. Ognuna di queste moto si distingue per caratteristiche tecniche uniche e una gamma di prezzi variegata, pensata per soddisfare le diverse esigenze degli appassionati.

Il cuore pulsante di queste moto è il motore, e ciascun modello adotta una configurazione diversa. La CFMOTO 450 Ibex sorprende con un bicilindrico parallelo da 44 CV, ideale per lunghi tragitti su strada. La KTM 390 Adventure R, invece, introduce un monocilindrico da 399 cc ottimizzato per la coppia, mentre la Suzuki DR-Z4S si affida a un monocilindrico da 400 cc collaudato, capace di 37,5 CV, per garantire affidabilità.

Per quanto riguarda le sospensioni, il confronto si gioca sull’escursione. La Suzuki DR-Z4S eccelle con oltre 11 pollici sia all’anteriore che al posteriore, perfetti per il fuoristrada più impegnativo. La KTM 390 Adventure R adotta sospensioni WP APEX con 9 pollici di escursione, mentre la CFMOTO 450 Ibex punta sul comfort stradale con componenti KYB da 7,9 pollici.

La tecnologia è un altro campo di battaglia per le ADV dual sport . La KTM 390 Adventure R si distingue con soluzioni avanzate come ride-by-wire, quickshifter e cruise control opzionali. Anche le rivali offrono ABS e traction control, sebbene la Suzuki DR-Z4S presenti un display più essenziale.

In termini di ergonomia, la CFMOTO 450 Ibex è la più accessibile grazie a una sella regolabile tra 31,5 e 32,3 pollici, contro i 34,2 pollici della KTM 390 Adventure R e i 36,2 pollici della Suzuki DR-Z4S. Sul fronte dei consumi, il serbatoio da 17,5 litri della cinese è il più capiente, mentre la Suzuki DR-Z4S si distingue per leggerezza con un peso di soli 333 lb.

Infine, i prezzi: la KTM 390 Adventure R è la più competitiva a 6.999 dollari, seguita dalla CFMOTO 450 Ibex a 7.999 dollari e dalla Suzuki DR-Z4S a 8.999 dollari. La casa cinese, però, offre una garanzia quinquennale, superiore ai due anni della KTM e ai 12 mesi della Suzuki.

Ogni modello esprime una personalità unica: la CFMOTO 450 Ibex brilla nei viaggi su asfalto, la KTM 390 Adventure R si propone come il miglior compromesso tra strada e fuoristrada, mentre la Suzuki DR-Z4S rimane la regina del fuoristrada estremo.