La perfezione del design italiano conquista ancora una volta il mondo. La Superveloce 1000 Serie Oro di MV Agusta ha trionfato al prestigioso Good Design Award 2024, uno dei più antichi e rinomati riconoscimenti nel campo del design industriale.

Prodotta in soli 500 esemplari numerati, questa moto esclusiva rappresenta l’apice dell’eccellenza italiana nel settore delle due ruote. Il premio, conferito dal Chicago Athenaeum e dal European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies, celebra la perfetta fusione tra heritage racing e innovazione tecnologica che caratterizza questa creazione.

La competizione ha visto la partecipazione di migliaia di candidati provenienti da 56 diversi paesi, con una giuria internazionale che ha premiato le opere più innovative e significative. Nel panorama automotive, MV Agusta si è distinta accanto a nomi prestigiosi come Ferrari, Lamborghini e Pininfarina, confermando la supremazia del design italiano.

“È un onore ricevere questo prestigioso riconoscimento”, ha dichiarato Luca Martin, membro del CdA di MV Agusta Motor S.p.A., “che testimonia il nostro costante impegno verso l’eccellenza nel design motociclistico.”

L’esclusiva due ruote varesina incarna un perfetto equilibrio tra forma e funzione, con ogni dettaglio meticolosamente progettato per offrire un’esperienza di guida unica. La vittoria della MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro al Good Design Award, istituito nel 1950 da pionieri del design come Edgar Kaufmann Jr. e Charles Eames, consolida ulteriormente la reputazione di MV Agusta come marchio di riferimento nel settore motociclistico mondiale.

La Superveloce 1000 Serie Oro si conferma così non solo come una straordinaria motocicletta, ma come una vera opera d’arte su due ruote, capace di rappresentare al meglio la tradizione e l’innovazione del made in Italy nel mondo.