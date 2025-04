Orari MotoGP oggi Qatar 2025: TV8, Sky e NOW del GP di Lusail

Il MotoGP 2025 torna in grande stile nel deserto del Qatar, dove le stelle non brillano solo in cielo, ma anche in pista. Dal venerdì 11 aprile a domenica 13 aprile, il Lusail International Circuit ospita uno degli appuntamenti più suggestivi del calendario: una gara in notturna che mette in scena duelli spettacolari, sorpassi al limite e adrenalina pura.

Dopo un inizio di stagione frizzante, con Francesco Bagnaia ancora protagonista e Marc Márquez desideroso di riscattare la passata stagione, il GP del Qatar rappresenta una tappa fondamentale nella corsa al titolo. Attenzione anche a Jorge Martín e Enea Bastianini, costantemente in agguato per approfittare di ogni minimo errore degli avversari.

Dove vedere il Gran Premio del Qatar

Diretta su Sky

Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (201) : diretta completa di tutte le sessioni.

Streaming su Sky Go e NOW disponibile per tutti gli abbonati.

In chiaro su TV8

Sabato 12 aprile 14:40 – Qualifiche MotoGP (in diretta) 19:00 – Sprint Race MotoGP (in diretta)

Domenica 13 aprile (differita) 21:05 – Gara Moto3 22:15 – Gara Moto2 23:30 – Gara MotoGP



Orari MotoGP Qatar 2025 (ora italiana)

Sabato 12 aprile

14:00 – FP3 MotoGP

14:40 – Qualifiche MotoGP

16:50 – Qualifiche Moto3

17:45 – Qualifiche Moto2

19:00 – Sprint Race MotoGP

Domenica 13 aprile (diretta su Sky)

14:40 – Warm Up MotoGP

16:00 – Gara Moto3

17:15 – Gara Moto2

19:00 – Gara MotoGP

Domenica 13 aprile (differita su TV8)

21:05 – Gara Moto3

22:15 – Gara Moto2

23:30 – Gara MotoGP

Lusail: velocità, fascino e curve infide

Il Lusail International Circuit, situato nei pressi di Doha, è lungo 5,38 km e include 16 curve. Il suo lungo rettilineo da oltre 1 km offre sorpassi da infarto, resi ancora più spettacolari dall’illuminazione artificiale. Lusail è il regno delle strategie e della gestione gomme, specie quando la temperatura cala con la notte.