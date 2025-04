La mobilità urbana si trasforma con l’arrivo di Kisbee, il nuovo scooter firmato Peugeot Motorcycles, che punta su semplicità, versatilità e un prezzo competitivo a partire da 1.899 euro. Questa innovativa linea di scooter rappresenta un passo avanti nella strategia del marchio francese per dominare il mercato cittadino, con un’attenzione particolare a sostenibilità, affidabilità e accessibilità.

Una nuova struttura per un nuovo inizio

Kisbee è il risultato di una riorganizzazione aziendale di Peugeot Motorcycles, che ha deciso di suddividere la propria offerta in cinque marchi distinti. Al centro della filosofia Kisbee ci sono tre principi fondamentali: garantire mezzi di trasporto economicamente accessibili, progettare veicoli robusti e durevoli per l’uso quotidiano e ottimizzare il design per ridurre costi di manutenzione e risorse, favorendo così la sostenibilità ambientale.

Kisbee, un design ispirato alla moda

La gamma si distingue per un approccio creativo e moderno, con una nomenclatura che richiama le taglie dell’abbigliamento: S, M, L e XL. A queste si aggiungono varianti specializzate, come il suffisso “E” per gli scooter elettrici, o “Cargo” e “Naked” per versioni specifiche.

Il Kisbee S, con motore da 50cc, è il modello base, disponibile in quattro configurazioni: Standard, Black Edition, Sport e Shadow. Per chi preferisce un’alternativa a zero emissioni, il Kisbee SE offre la stessa maneggevolezza del modello base ma con motorizzazione elettrica.

Per gli spostamenti più lunghi, il Kisbee M, con motore da 125cc e ruote da 16 pollici, garantisce maggiore stabilità e comfort.

Soluzioni per il settore delivery

Con l’aumento della domanda di veicoli per le consegne, Peugeot ha sviluppato versioni specializzate come il Kisbee SE Cargo, completamente elettrico, e il Kisbee M Cargo, dotato di motore termico da 125cc. Questi modelli sono progettati per soddisfare le esigenze dei corrieri urbani, combinando praticità e costi operativi contenuti.

I prezzi partono da 1.899 euro per i modelli base da 50cc, mentre la versione elettrica SE Cargo è disponibile a partire da 2.999 euro. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale di Peugeot Motorcycles o rivolgersi ai concessionari autorizzati.