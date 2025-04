Un capolavoro di ingegneria e artigianalità, la Triumph T509 Speed Triple Mk5 segna l’apice della maestria del costruttore tedesco Tom Gessner. Questa quinta e ultima evoluzione rappresenta la sintesi perfetta tra leggerezza, potenza e design, portando avanti una tradizione iniziata oltre un decennio fa con un ambizioso progetto di restomod.

La moto, basata su una Speed Triple T509 del 1997, ha subito una trasformazione radicale che ha coinvolto ogni aspetto, dal motore alla ciclistica, passando per l’estetica. Con un peso ridotto di ben 18 chilogrammi rispetto all’originale e una potenza di circa 100 cavalli alla ruota posteriore, questa creazione incarna la filosofia di leggerezza e prestazioni che richiama il celebre pensiero di Colin Chapman, fondatore della Lotus.

L’anima della Triumph Speed Triple T509 Mk5

Il cuore pulsante della Mk5 è il celebre tre cilindri da 885cc, completamente rivisitato per ottenere prestazioni superiori. Tra le modifiche più significative troviamo camme a profilo maggiorato e una mappatura ECU personalizzata, il tutto completato da un sistema di scarico in titanio firmato MAB Power. Questo non solo migliora le performance, ma conferisce alla moto un sound unico e distintivo.

L’attenzione maniacale di Tom Gessner per la riduzione del peso si riflette nell’uso estensivo del titanio per supporti motore, assi e bulloneria. Il risultato è una moto che pesa solo 202 kg a serbatoio pieno, un valore straordinario per una naked di questa categoria. Ogni componente è stato scelto e ottimizzato per garantire il massimo delle prestazioni e della maneggevolezza.

La ciclistica è stata completamente rinnovata per offrire una guida precisa e reattiva. Le forcelle anteriori ospitano cartucce Matris con trattamenti DLC, mentre al posteriore troviamo un ammortizzatore YSS, garantendo così un equilibrio perfetto tra comfort e sportività. L’impianto frenante è affidato a pinze Beringer a sei pistoncini, che assicurano una frenata potente e modulabile. Telaio e forcellone sono stati sottoposti a una nuova verniciatura a polvere e dotati di cuscinetti sostituiti per migliorare la durata e l’affidabilità.

Dal punto di vista estetico, la Triumph T509 Speed Triple Mk5 è un autentico gioiello. La livrea nero-argento, realizzata da R.H Lacke, conferisce alla moto un aspetto elegante e aggressivo al tempo stesso. La sella in pelle scamosciata nera, firmata Saddlery SAM, aggiunge un tocco di raffinatezza artigianale, mentre il moderno display TFT con navigazione integrata rappresenta il perfetto connubio tra tradizione e innovazione.

Attualmente in attesa di completare il rigoroso processo di omologazione tedesco, questa creazione di Tom Gessner non è semplicemente una moto restaurata, ma una vera e propria reinterpretazione moderna di un’icona motociclistica. La Mk5 esalta l’anima ribelle e innovativa della Speed Triple originale, dimostrando come l’artigianalità e la passione possano trasformare un classico in un capolavoro contemporaneo.

La Triumph T509 Speed Triple Mk5 è molto più di una moto: è un simbolo di eccellenza tecnica e stilistica, un’opera che celebra il meglio del design motociclistico con un’attenzione al dettaglio senza pari. Per gli appassionati di due ruote, questa creazione rappresenta il sogno di possedere una macchina che combina tradizione, innovazione e performance ai massimi livelli.