La nuova edizione limitata della Suzuki GSX-8R, denominata GSX-8R Kiiro, rappresenta un’autentica celebrazione di stile e performance. Prodotta in soli 60 esemplari e destinata esclusivamente al mercato britannico, questa versione speciale si distingue per la sua esclusività e per una livrea unica, caratterizzata dal colore Pearl Ignite Yellow abbinato a dettagli neri. Con un sovrapprezzo di 690 euro rispetto al modello base, la moto si posiziona come una delle più raffinate nella categoria delle medie cilindrate, proponendo un prezzo finale di 11.000 euro.

Un design aggressivo e ricercato

Il termine “Kiiro”, che in giapponese significa “giallo”, sottolinea immediatamente l’aspetto distintivo di questa moto sportiva. La colorazione Pearl Ignite Yellow, combinata con finiture nere, conferisce alla moto un look aggressivo e sofisticato. Le modifiche estetiche si concentrano principalmente sulla parte posteriore, dove il sedile del passeggero è stato sostituito da una carenatura monoposto, che dona un profilo più filante e orientato al mondo racing.

La sella del pilota è impreziosita da cuciture a contrasto e dal logo GSX ricamato, dettagli che testimoniano l’attenzione di Suzuki per la qualità. Un parabrezza più alto con finitura fumé non solo migliora l’estetica, ma offre anche una maggiore protezione aerodinamica. Tra gli aggiornamenti tecnici figurano le leve freno e frizione Gilles in alluminio billet, regolabili e dal design aggressivo, che rappresentano un ulteriore passo avanti rispetto agli elementi standard.

Completano il pacchetto estetico il tank pad protettivo, i cerchi e il telaietto posteriore in alluminio con finitura grigia, che contribuiscono a rendere questa edizione limitata una vera opera d’arte su due ruote.

Prestazioni senza compromessi

Dal punto di vista tecnico, la GSX-8R Kiiro conserva le specifiche del modello base, garantendo performance di alto livello. Il motore bicilindrico parallelo da 776cc eroga una potenza di 82 cavalli, supportato da un rapporto di compressione di 12.8:1. La trasmissione, affidata a un cambio a sei rapporti, include un quickshifter e una frizione assistita con funzione antisaltellamento, per cambi di marcia fluidi e precisi.

La ciclistica di Suzuki GSX-8R Kiiro

Il comparto ciclistico si distingue per le sospensioni Showa, con una forcella SFF-BP da 41 mm all’anteriore e un monoammortizzatore regolabile nel precarico al posteriore. Entrambi gli elementi offrono un’escursione di 5,1 pollici, garantendo un’eccellente risposta su strada. L’impianto frenante, realizzato da Nissin, include pinze radiali a quattro pistoncini con dischi da 310 mm all’anteriore e un disco da 240 mm al posteriore, per una frenata potente e modulabile. I pneumatici Dunlop Sportmax Roadsport 2 completano il quadro, assicurando un grip ottimale in ogni condizione.