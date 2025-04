Ottantaquattro cavalli di potenza, 196 chilogrammi di peso, 121 miglia di autonomia urbana e un prezzo di partenza di 17.890 sterline. Sono questi i numeri che definiscono la nuova LiveWire S2 Mulholland, l’ultima innovazione firmata dal brand di Harley-Davidson, che si propone di ridefinire il segmento delle moto elettriche, ancora in fase di maturazione.

In un momento storico in cui il mercato delle due ruote elettriche, in particolare quelle full power, affronta sfide significative, il marchio americano continua a investire nella sostenibilità e nell’innovazione tecnologica. La nuova cruiser elettrica Mulholland rappresenta un passo avanti nella piattaforma S2, progettata specificamente per un utilizzo urbano e per tragitti di media lunghezza.

Il cuore pulsante di questa moto è rappresentato dalle sue prestazioni. Con un’autonomia di 121 miglia in città, che si riduce a 73 miglia nei percorsi extraurbani, la Mulholland si posiziona come una scelta ideale per chi cerca un mezzo affidabile per gli spostamenti quotidiani. Tuttavia, queste caratteristiche la rendono meno adatta ai lunghi viaggi, evidenziando i limiti attuali delle batterie nei veicoli elettrici. Nonostante ciò, l’autonomia garantita per l’uso urbano è un punto di forza che soddisfa le esigenze di molti motociclisti moderni.

La qualità costruttiva è un altro aspetto che distingue la Mulholland dalla concorrenza. Ogni dettaglio è stato curato per offrire un’esperienza di guida sicura e confortevole. Componenti premium come i freni Brembo M4.32, le sospensioni Showa e gli pneumatici Dunlop sono stati selezionati per garantire prestazioni elevate in ogni situazione. Questi elementi sottolineano l’impegno di LiveWire nel combinare tecnologia avanzata e affidabilità meccanica.

Esteticamente, la Mulholland si presenta con un design audace e moderno, in linea con la filosofia del brand. Il look è studiato per attrarre motociclisti con una forte sensibilità ambientale e un occhio attento allo stile. Il pubblico di riferimento comprende principalmente individui benestanti che vedono nella sostenibilità non solo un valore, ma anche una scelta di vita. Il design della moto riesce a bilanciare perfettamente funzionalità e stile, rendendola un’opzione di prestigio nel panorama delle moto elettriche.

La LiveWire S2 Mulholland è già disponibile per l’acquisto e si propone come un modello di riferimento nel segmento delle cruiser elettriche. Con questa nuova proposta, il marchio punta a dimostrare che è possibile coniugare sostenibilità e prestazioni senza compromessi. La moto è stata progettata per soddisfare le esigenze di chi cerca un mezzo all’avanguardia, capace di offrire un’esperienza di guida unica e rispettosa dell’ambiente.

Per chi desidera approfondire ulteriormente, tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.livewire.com. La Mulholland non è solo un veicolo, ma un simbolo dell’evoluzione delle due ruote verso un futuro più sostenibile. Con la sua combinazione di tecnologia, prestazioni e design, si candida a diventare una delle protagoniste nel mercato delle moto elettriche.