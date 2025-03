Marco Bezzecchi ha regalato spettacolo al Circuit of The Americas, compiendo una straordinaria rimonta dalla tredicesima alla sesta posizione. “Sono abbastanza soddisfatto di questa gara, anche se è stato un weekend molto complicato e la posizione di partenza ci ha un po’ condizionato. Peccato per la riduzione di un giro, avrei potuto attaccare anche la quinta posizione," ha dichiarato il pilota italiano al termine della competizione.

Le condizioni meteo hanno reso la gara particolarmente imprevedibile. La pioggia, poco prima della partenza, ha costretto i team a decisioni strategiche rapide. A pochi minuti dal via, quasi tutti i piloti hanno optato per il cambio moto in configurazione da asciutto, provocando un ritardo nella partenza e riducendo la gara a 19 giri. Con le condizioni miste della pista, la scelta unanime è ricaduta sui pneumatici slick.

Nonostante la complicata posizione in griglia, Bezzecchi ha mostrato il suo talento con una rimonta memorabile. Sorpasso dopo sorpasso, il pilota ha trovato un perfetto feeling con la sua Aprilia RS-GP25, scalando posizioni fino a chiudere con un brillante sesto posto. La sua performance ha evidenziato una crescita costante e un ritmo di gara competitivo.

Il weekend texano è stato positivo anche per gli altri piloti del Trackhouse MotoGP Team. Lorenzo Savadori, chiamato a sostituire l’indisponibile Jorge Martín, ha concluso in zona punti con il quindicesimo posto. Il rookie Ai Ogura ha confermato il nono posto ottenuto nella sprint race, mentre Raúl Fernández ha completato la giornata con una solida dodicesima posizione.

Massimo Rivola, direttore sportivo, ha elogiato la determinazione di Marco Bezzecchi: “Marco si è confermato un lottatore, capace di superare e risalire con grande decisione." Tuttavia, ha sottolineato la necessità di lavorare ulteriormente per sfruttare appieno il potenziale delle moto e ha auspicato una revisione del regolamento per evitare situazioni confuse come quelle vissute prima della partenza.

Con quattro moto a punti, l’Aprilia guarda con ottimismo ai prossimi appuntamenti del campionato MotoGP USA, consapevole dei progressi fatti e delle opportunità di miglioramento ancora disponibili.