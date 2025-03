“Le linee della XR750 sono le più belle mai realizzate”. Con queste parole, Sam Moses descrive la filosofia che ha guidato la creazione di “Lance”, una straordinaria trasformazione di una Harley-Davidson Sportster del 2001 in un capolavoro su due ruote che rende omaggio alla leggendaria moto da flat track.

Il progetto Lance

Il progetto “Lance” rappresenta molto più di una semplice impresa meccanica: è la manifestazione della passione di Moses per le corse. Giornalista e pilota con un curriculum di tutto rispetto, Sam ha voluto celebrare Lance Weil, pioniere americano nelle competizioni europee degli anni ’60 e suo idolo personale.

Tutto è iniziato con l’acquisto di una moto incidentata. Originariamente pensata per diventare una moto da deserto destinata alle sabbie di Baja, l’idea si è evoluta in qualcosa di più ambizioso: un tributo alla celebre XR750, senza però rinunciare alla praticità necessaria per l’uso quotidiano.

Modifiche profonde alla Harley-Davidson Sportster

Le modifiche tecniche sono state profonde. Il motore è stato potenziato con un kit S&S da 1200cc e un carburatore Mikuni HSR da 42 mm, mentre la trasmissione è stata convertita a catena grazie all’installazione di un cambio Baker a cinque marce. Per migliorare la dinamica, Moses ha optato per ammortizzatori Burly Stiletto e un kit forcella Progressive con molle rinforzate.

Anche l’estetica ha ricevuto grande attenzione: un serbatoio in acciaio replica XR750 con decalcomania vintage, una sella Saddlemen e cerchi verniciati a polvere nera definiscono il look. Gli elementi cromati sono stati sostituiti con alluminio lucidato e finiture in nero opaco, conferendo alla moto un aspetto contemporaneo e aggressivo.

Oggi, Moses vive a Lombok, in Indonesia, dove continua la sua avventura motociclistica in sella a una Kawasaki 250 Supermoto. Nel frattempo, “Lance", che si trova negli Stati Uniti, è in vendita su Bring a Trailer, offrendo a un fortunato acquirente l’opportunità di possedere una custom motorcycle unica, plasmata dalle mani di un vero appassionato.