Honda VFR800 Kamaitachi: la moto ispirata al manga Akira

Un design avveniristico, componenti high-tech e un tributo alla cultura manga giapponese: questi sono gli ingredienti che definiscono la Honda VFR800 Kamaitachi “Interceptor Cyberpunk”. L’ultima creazione del designer ceco Jan Hrbek trasforma una moto del 2001 in un’opera d’arte su due ruote, ispirata all’iconico manga Akira.

La base di partenza, una Honda VFR800 di inizio millennio, è stata scelta per il suo caratteristico motore V4, celebre tra gli appassionati per il sound inconfondibile e l’affidabilità. Il nome “Kamaitachi” non è casuale: richiama una creatura della mitologia giapponese, uno yokai simile a una donnola con artigli affilati come falci, in perfetta sintonia con l’estetica aggressiva della moto.

Metamorfosi tecnologica

Il processo di personalizzazione ha richiesto otto mesi di lavoro, durante i quali Jan Hrbek ha progettato ogni elemento della nuova carrozzeria utilizzando software di modellazione 3D. I disegni sono stati poi realizzati da un’azienda specializzata, dando vita a una serie di innovazioni all’avanguardia:

Carenature in nylon-carbonio prodotte con stampa 3D

Elementi metallici realizzati mediante sinterizzazione laser

Un serbatoio custom lavorato con macchinari CNC

Portatarga in alluminio da 10 mm di spessore

L’intervento ha coinvolto anche l’impianto di illuminazione, ora completamente a LED, una distintiva cupola anteriore gialla e un sub-telaio posteriore ridisegnato. Dettagli raffinati come le frecce LED Highsider, specchietti angolari montati alle estremità del manubrio e uno scarico firmato Yoshimura completano la trasformazione.

Nostalgia futuristica

La Kamaitachi rappresenta anche un omaggio alla cultura pop degli anni ’80. Il numero 82, visibile sulla livrea, celebra l’anno di nascita del designer e coincide con la pubblicazione del manga Akira e l’uscita nelle sale di Blade Runner, due pietre miliari del genere cyberpunk.

Questa creazione si aggiunge ad altre motociclette customizzate ispirate all’universo di Akira, come la CFMoto Papio Akira di 13 Lucky Monkey e la BMW R nineT “Akira" firmata Pier City Customs. Tuttavia, si distingue per la sua originale combinazione di estetica e prestazioni.

Con la sua Interceptor Cyberpunk, Jan Hrbek dimostra come la personalizzazione motociclistica possa trascendere la semplice meccanica, diventando un mezzo espressivo che fonde tradizioni culturali diverse e rende omaggio a universi narrativi iconici. Una perfetta sintesi tra heritage motoristico e immaginario cyberpunk.