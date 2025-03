Numeri impietosi per il mercato moto: -20,87% di immatricolazioni a febbraio 2025, con un crollo del 28,25% per le moto, -12,13% per gli scooter e un drammatico -40,34% per i ciclomotori.

L’entrata in vigore della normativa Euro 5+ ha scosso profondamente il settore motociclistico italiano. Il fenomeno, noto come “effetto fine serie", ha causato un’impennata delle vendite a dicembre 2024, seguita da un brusco rallentamento nei primi mesi del 2025.

I dati del primo bimestre confermano la tendenza negativa, con una flessione complessiva del 18,02% e 40.592 veicoli immatricolati. Le immatricolazioni moto registrano la contrazione più significativa tra i segmenti principali (-27,22%), seguite dagli scooter (-7,44%). Particolarmente critica la situazione dei ciclomotori, che vedono quasi dimezzate le vendite con un -41,23%.

Anche il comparto dei veicoli elettrici attraversa un momento difficile, ma per ragioni diverse. Il ritardo nell’attivazione del portale per gli incentivi ministeriali ha provocato un calo del 18,58% nelle immatricolazioni di febbraio, con soli 574 veicoli venduti. Nel bimestre, la contrazione si attesta al 19,62% con 856 unità totali.

Andamento altalenante per i quadricicli nel mercato moto di febbraio: dopo un inizio anno positivo, febbraio ha segnato una battuta d’arresto (-25,37% con 1.194 unità), principalmente a causa della sospensione degli incentivi che influenza quasi metà del mercato. Il bilancio complessivo resta comunque in territorio positivo (+3,71% con 2.657 veicoli).

Gli operatori del settore guardano con preoccupazione a questi dati, sottolineando come l’interazione tra normative ambientali più stringenti e la gestione degli incentivi stia ridisegnando gli equilibri del scooter 2025 e del mercato delle due ruote.