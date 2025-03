QJMotor sfida i giganti del settore motociclistico con la nuova SRT 900 SX, un’adventure bike da 904cc che mira a rivoluzionare il segmento delle moto adventure di media cilindrata a partire dal 2025.

Il mercato delle moto tra i 650cc e i 900cc è in piena espansione, e il colosso cinese QJMotor, già noto per il rilancio del marchio Benelli, si prepara a scuotere gli equilibri del settore con un modello che promette di fare la differenza. La nuova SRT 900 SX si distingue per una dotazione di serie completa, spesso proposta come optional dai concorrenti.

Con un design robusto e funzionale, la moto è equipaggiata con borse laterali in alluminio e top case. Il telaio in acciaio tubolare si combina con un forcellone in alluminio, mentre le ruote a raggi tubeless da 19″ all’anteriore e 17″ al posteriore garantiscono prestazioni versatili, sia su strada che in fuoristrada leggero.

Il motore di QJMotor SRT 900 SX

Il cuore pulsante della moto è un bicilindrico parallelo da 904cc, capace di erogare 95 CV a 9.000 giri/min e una coppia di 90 Nm a 6.500 giri/min, conforme agli standard Euro 5+. Tra le caratteristiche tecnologiche spiccano l’impianto frenante Brembo, il display TFT e l’illuminazione full LED, anche se manca l’integrazione di controlli elettronici avanzati.

Con un peso di 264 kg a pieno carico, la SRT 900 SX si posiziona come meno competitiva rispetto a rivali come la Honda Transalp XL750 (208 kg) e la BMW F 850 GS (230 kg). Inoltre, il prezzo di 9.999 euro in Germania e 11.999 euro in Austria potrebbe rappresentare un ostacolo per un marchio emergente come quello delle motociclette cinesi nei mercati occidentali.

Le sfide non finiscono qui: i dazi all’importazione verso gli Stati Uniti potrebbero limitare la diffusione globale del modello. La vera prova per QJMotor sarà convincere i consumatori della qualità costruttiva e della solidità dell’assistenza post-vendita, requisiti sempre più cruciali per un pubblico esigente.