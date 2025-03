Potenza, stile e comfort: sono questi i tre pilastri che hanno reso la Harley-Davidson FLH Electra Glide del 1977 una delle motociclette più desiderate di sempre, tanto che oggi un esemplare ben conservato può valere oltre 10.000 dollari.

Questo gioiello a due ruote, prodotto durante l’era del presidente Carter, incarna perfettamente l’essenza del turismo motociclistico americano. Il suo cuore meccanico, il possente V-twin Shovelhead da 1207cc, eroga una potenza di 58 cavalli e una coppia di 96 Nm, numeri che privilegiano più la guidabilità che le pure prestazioni.

L’estetica della FLH Electra Glide rispecchia fedelmente la filosofia touring della casa di Milwaukee. Non a caso, negli anni ’70 questa moto divenne rapidamente il riferimento per chi cercava un mezzo affidabile per i lunghi viaggi, nonostante alcuni problemi di affidabilità tipici del periodo AMF.

La rarità di trovare esemplari originali ha contribuito a far lievitare i prezzi sul mercato del collezionismo. Un esempio concreto arriva da Byron, Georgia, dove una FLH con 58.000 Km percorsi viene proposta a 10.250 dollari, cifra che testimonia l’interesse crescente per questi pezzi di storia.

Ciò che rende davvero speciale questa motocicletta è la sua capacità di coniugare robustezza meccanica e semplicità costruttiva. In un’epoca dove l’elettronica domina, la Harley-Davidson FLH Electra Glide del ’77 ricorda come le moto touring fossero un tempo progettate per durare e per essere facilmente riparabili, caratteristiche che ne hanno garantito la sopravvivenza fino ai giorni nostri.