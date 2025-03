Kappa celebra il 25° anniversario dell’iconico Honda Forza 750 con una linea esclusiva di accessori pensati per il maxi-scooter, che si rinnova nel 2025. Questa collezione unisce funzionalità e design innovativo, trasformando il modello in un compagno ideale per i viaggi Gran Turismo.

Il cuore dell’offerta si concentra sui sistemi di trasporto, con tre configurazioni di attacchi posteriori per bauletto compatibili con i sistemi MONOKEY e MONOLOCK. I modelli KR1186, KR1188 e KZ1186 si abbinano a specifiche piastre, mentre il portavaligie laterale KLX1186, dotato di sistema di sgancio rapido tramite il kit 01RKITK, è compatibile con il supporto KR1188 o il portapacchi originale Honda.

Kappa per Honda Forza 750, tante novità

Tra le novità più interessanti, il top-case K4900 Monokey si distingue per la sua capacità di 49 litri e per il suo approccio eco-sostenibile: realizzato con il 30% di materiale riciclato, può ospitare due caschi modulari e presenta finiture Made in Italy. Gli inserti riflettenti stampati direttamente in nero o grigio eliminano la necessità di verniciatura, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale.

Le valigie laterali K33N completano il sistema di carico, offrendo una capacità di 33 litri ciascuna. Impermeabili e dotate del nuovo sistema Monokey Side, queste valigie sono progettate per ottimizzare l’aerodinamica e ridurre l’ingombro, integrandosi perfettamente con l’estetica del veicolo.

Oltre alle soluzioni di carico, la gamma di accessori include un parabrezza trasparente 1211DTK con relativi attacchi D1211KITK, una protezione per il radiatore KPR1156 in acciaio inox nero, un parafango KMG1156 e il kit RM1156KITK per il paraspruzzi universale KRM02. Infine, non manca l’attenzione alla tecnologia, con l’adattatore porta smartphone Smart Mount RC KS904B, installabile tramite il kit viteria 01VKITK.