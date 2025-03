“Il cuore pulsante della tecnologia su due ruote non ha mai smesso di battere”: con queste parole si può riassumere la straordinaria storia di Yamaha Motor, che celebra 70 anni di passione e innovazione nel mondo delle due ruote.

Dal leggendario primo modello YA-1, noto come “Red Dragonfly” e lanciato nel 1955, fino al recente restyling del suo storico logo, l’azienda ha dimostrato che l’evoluzione continua è la chiave del successo. Fondata da Genichi Kawakami, Yamaha ha conquistato il mercato grazie a una filosofia unica, radicata nel concetto giapponese di Kando, ovvero la ricerca della soddisfazione ed emozione più profonde.

Per celebrare questo importante traguardo, il marchio ha rinnovato la propria immagine con un logo bidimensionale che mantiene l’iconico simbolo dei tre diapason, rappresentativo dell’armonia tra tecnologia, esperienza e persone. Questo aggiornamento, il primo dopo 27 anni, è stato accompagnato da un logo commemorativo speciale ispirato alla tabella porta numero della leggendaria YA-1.

La filosofia “Revs Your Heart” continua a guidare Yamaha verso il futuro. Come dichiarato da Olivier Prévost, Presidente e CEO di Yamaha Motor Europe N.V., questo anniversario rappresenta non solo un momento di celebrazione, ma anche un nuovo punto di partenza. Un video commemorativo ripercorre questa straordinaria avventura, evidenziando come ogni successo sia il risultato della collaborazione tra clienti, dipendenti, distributori e fornitori.

Dalla vittoria nella Mount Fuji Ascent Race nel suo anno di debutto fino alle innovazioni dei giorni nostri, Yamaha dimostra che “tutto inizia con una sfida” non è solo uno slogan, ma un autentico manifesto aziendale che continua a ispirare nuove generazioni di appassionati delle due ruote.