Sicurezza e stile si incontrano nel nuovo Nishua Carbon Enduro Evo, un innovativo casco integrale realizzato in fibra di carbonio che punta a rivoluzionare il settore delle protezioni per motociclisti. Lanciato sul mercato italiano da Louis Moto, questo prodotto rappresenta un passo avanti nella tecnologia dei caschi moto, grazie al suo peso di soli 1400 grammi e alla conformità con la normativa ECE 22.06.

Questo modello di punta si distingue per le sue caratteristiche tecniche avanzate, tra cui una calotta interamente in fibra di carbonio, che offre un equilibrio ideale tra leggerezza e robustezza. Disponibile in tre varianti cromatiche, tra cui un elegante nero lucido, il casco si adatta sia agli appassionati di enduro che agli amanti dello stile streetfighter.

Il comfort è un elemento centrale nella progettazione, con una fodera interna completamente rimovibile e lavabile per garantire la massima igiene. Il casco è inoltre dotato di accessori di pregio, tra cui uno schermo trasparente con tecnologia Pinlock anti-appannamento, un paravento protettivo e componenti aggiuntivi per l’utilizzo senza visiera.

Per assicurare una vestibilità ottimale, il Nishua Carbon Enduro Evo è disponibile in sei taglie, dalla XS alla XXL, con due diverse misure di calotta. Il prezzo di lancio, particolarmente competitivo, varia tra i 249,99 e i 269,99 euro, rispetto al listino ordinario che oscilla tra i 329,99 e i 349,99 euro.

La distribuzione esclusiva per l’Italia è affidata a Louis Moto, che porta sul mercato un prodotto che combina innovazione e affidabilità. La certificazione ECE 22.06 garantisce il rispetto degli standard più recenti in termini di sicurezza stradale, confermando l’impegno di Nishua nel fornire protezioni di alta qualità per i motociclisti più esigenti.

Il nuovo casco integrale Carbon Enduro Evo si presenta come la scelta ideale per chi cerca un casco che coniughi protezione, comfort e design, segnando un’evoluzione significativa nel panorama delle protezioni per le due ruote.