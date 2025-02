Honda Racing Corporation ha segnato una svolta epocale nella MotoGP per la stagione 2025, interrompendo una collaborazione trentennale con lo storico sponsor Repsol e accogliendo Castrol come nuovo partner principale. Questo cambiamento si accompagna a significative innovazioni tecniche sulla RC213V, simbolo del rinnovamento della casa giapponese.

Durante i recenti test pre-stagionali in Asia, la squadra ha mostrato segnali di progresso. In particolare, Joan Mir ha impressionato con il sesto tempo assoluto nei test in Thailandia, a Buriram, mantenendo un ritmo costante intorno all’1:30. Questi risultati lo hanno portato a competere direttamente con il campione in carica, Bagnaia. Il pilota spagnolo ha espresso soddisfazione, definendo queste prestazioni come le migliori da quando è entrato nel team.

Parallelamente, il nuovo arrivato Luca Marini ha evidenziato aspetti positivi nel lavoro svolto durante la pre-stagione, sebbene i suoi tempi siano stati meno competitivi rispetto al compagno di squadra. L’atmosfera nel box, tuttavia, appare rinnovata e caratterizzata da un entusiasmo ritrovato.

Honda MotoGP 2025, nuovo team

Il rinnovamento tecnico del team è stato guidato dall’ingresso di Romano Albesiano come Direttore Tecnico, una decisione strategica voluta dal Team Principal Alberto Puig. L’obiettivo principale è accelerare lo sviluppo della moto attraverso collaborazioni con partner tecnologici europei, puntando a contrastare il predominio delle case del Vecchio Continente.

Il 1° febbraio, durante la presentazione ufficiale a Jakarta, è stata svelata la nuova livrea della moto, che simboleggia il cambiamento di rotta. L’arrivo di Castrol rappresenta un nuovo capitolo per Honda, segnando una netta discontinuità rispetto al passato con Repsol.

Con l’avvicinarsi della prima gara, cresce l’attesa per verificare se queste trasformazioni permetteranno a Honda di tornare stabilmente nelle posizioni di vertice della MotoGP, una categoria che negli ultimi anni ha visto il predominio delle case europee.