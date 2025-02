Un altro duro colpo per il motorsport: fratture multiple al piede sinistro per Jonathan Rea durante i test pre-stagionali di Phillip Island. Il sei volte campione mondiale Superbike sarà costretto a saltare l’apertura del campionato WorldSBK 2025.

Il pilota nordirlandese del team Pata Maxus Yamaha WorldSBK Official ha vissuto un momento drammatico durante l’ultima sessione di test sul circuito australiano. L’incidente, avvenuto all’uscita della curva 2, ha compromesso il suo debutto stagionale con la nuova squadra dopo il recente passaggio da Kawasaki.

Trasportato inizialmente al centro medico del circuito, Rea è stato successivamente trasferito presso la struttura ospedaliera di Cowes per approfonditi esami diagnostici che hanno confermato la gravità dell’infortunio. Per il pilota 38enne, che aveva riposto grandi aspettative nel suo nuovo percorso con Yamaha, si prospetta ora un periodo di recupero forzato.

Il team Yamaha si trova ora a dover affrontare il primo round della stagione senza il suo pilota di punta, una situazione che modifica significativamente le strategie iniziali della squadra. La moto del campione rimarrà ai box, mentre il team ha espresso pieno supporto al proprio pilota, privilegiando il suo completo recupero prima di un eventuale ritorno in pista.

L’infortunio di Jonathan Rea rappresenta non solo una battuta d’arresto per le sue ambizioni personali ma anche una perdita significativa per l’intero paddock della Superbike, che si vede privato di uno dei suoi protagonisti più carismatici proprio all’inizio della nuova stagione.

Il management del team attende ora di poter definire i tempi di recupero, mentre la comunità del motorsport si stringe attorno al campione, augurandogli un rapido ritorno in sella per poter dimostrare il suo valore con i colori Yamaha.