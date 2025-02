Design rally, prestazioni all’avanguardia e un’autonomia straordinaria: il nuovo Evteker 01 si propone come lo scooter elettrico che ridefinirà il concetto di mobilità urbana. Questo veicolo, dal carattere audace e ispirato alle moto della Dakar, promette di conquistare il mercato grazie a un mix di stile e innovazione.

Con una potenza di picco di 14,4 kW e una velocità massima di 115 km/h, l’Evteker 01 si distingue nel panorama degli scooter elettrici. La batteria litio-ferro-fosfato da 5,8 kWh garantisce un’eccezionale autonomia di 210 km in condizioni ideali, mentre nell’uso quotidiano raggiunge i 180 km. I tempi di ricarica sono un altro punto di forza: bastano 100 minuti con un caricatore rapido o 6,5 ore utilizzando una presa domestica standard.

Dal punto di vista tecnico, il telaio tubolare in acciaio e la configurazione delle ruote asimmetrica (15 pollici all’anteriore e 14 al posteriore) assicurano stabilità e maneggevolezza. Gli pneumatici tassellati permettono di affrontare anche percorsi sterrati leggeri, mentre il peso contenuto di 165 kg e l’altezza della sella a 780 mm rendono questo scooter accessibile e versatile.

La vera rivoluzione arriva sul fronte della tecnologia avanzata. Un display a colori da 7 pollici integra funzionalità come navigazione, monitoraggio della pressione degli pneumatici e molto altro. La sicurezza è garantita da ABS, controllo di trazione e una pratica funzione di retromarcia, che semplifica le manovre in spazi ristretti.

Lo scooter elettrico Evteker 01 sarà inizialmente disponibile sul mercato cinese al prezzo di 25.688 yuan (circa 3.400 euro). La presenza di una sede a Monaco di Baviera suggerisce un possibile arrivo anche in Europa, sebbene i prezzi per questo mercato non siano ancora stati annunciati.