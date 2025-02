Honda Racing Corporation entra nel mondo delle moto rally con un modello esclusivo pensato per gli appassionati delle competizioni off-road: la nuova CRF450RX Rally. Frutto della collaborazione tra HRC e l’italiana RedMoto, questa moto apre nuove opportunità per i piloti che aspirano a partecipare a eventi prestigiosi come la Dakar.

La produzione sarà limitata a sole 50 unità nel primo anno, sottolineando l’esclusività del progetto. Tra le caratteristiche tecniche spiccano un sistema di doppio serbatoio con capacità totale di 36 litri e una torretta di navigazione in fibra di carbonio, progettata per ottimizzare l’utilizzo del road book durante le competizioni.

Il motore, capace di erogare circa 58 CV, è stato sviluppato per garantire prestazioni affidabili anche nelle condizioni più estreme. Il cambio a sei marce con rapportatura allungata e il radiatore maggiorato assicurano resistenza e affidabilità in ogni situazione.

La Honda CRF450RX Rally ha già mostrato il suo potenziale. Al Rally del Marocco 2024, Romain Dumontier ha ottenuto un impressionante dodicesimo posto assoluto e il terzo nella classe Rally2, confermando l’efficacia della moto in contesti competitivi.

Le specifiche tecniche includono sospensioni personalizzate, un impianto frenante potenziato con disco anteriore da 300 mm e cerchi HAAN-Takasago Excel con parastrappi. Il terminale di scarico Akrapovic in titanio, identico a quello utilizzato sulle moto ufficiali, completa il pacchetto.

L’assemblaggio della moto è curato da RedMoto, che si occupa anche della commercializzazione con omologazione europea. Il telaio, derivato dalla CRF450R, è stato riprogettato per offrire un equilibrio ottimale tra agilità e stabilità sui terreni più impegnativi.