Novanta Newton metri di coppia, 820 Watt/ora di potenza e 22,2 kg di peso totale: questi sono i numeri che ridefiniscono gli standard delle biciclette elettriche sportive con la nuova Olympia Nitro Competizione, un’eBike progettata per garantire prestazioni di alto livello e tecnologia avanzata.

Il cuore pulsante di questa innovativa mountain bike elettrica è il motore Polini EP3+ MX, progettato per offrire un’assistenza alla pedalata fluida e reattiva. Dispone di cinque modalità di utilizzo, di cui due completamente configurabili tramite app, per un’esperienza di guida personalizzabile.

L’autonomia è garantita dalla batteria PowerSlim8, integrata in modo impeccabile nel telaio in carbonio Toray 800. La batteria si ricarica completamente in sole 5 ore grazie al caricatore da 4 Ampere, offrendo praticità e performance elevate. Il sistema propulsivo è integrato in un telaio interamente in carbonio, dotato di sospensioni Rock Shox di alta gamma, che possono essere regolate tra 140 e 160 mm di escursione grazie al sistema flip chip, adattandosi a diverse esigenze di guida.

La dotazione tecnica include ruote da 29 pollici e un cambio Shimano XT a 12 rapporti, mentre il comfort è garantito dalla disponibilità di tre taglie (S/M, M/L, L/XL) e due eleganti combinazioni cromatiche: rosso metallizzato-carbonio e silver cangiante-carbonio. Con un prezzo di 7.835 euro, questa eBike performante si posiziona nel segmento premium del mercato, rispondendo alle esigenze degli appassionati più esigenti.

Con la Olympia Nitro Competizione, la casa italiana offre una soluzione che combina innovazione tecnologica, prestazioni sportive e versatilità, in un pacchetto raffinato e tecnologicamente avanzato.