“Non è mai troppo tardi per puntare in alto", sembra essere il motto del team Honda HRC, che si prepara ad affrontare il WorldSBK 2025 con rinnovate ambizioni e un importante pacchetto tecnico.

La squadra giapponese si presenta al via del campionato con la coppia di piloti confermata, Xavi Vierge e Iker Lecuona, entrambi determinati a lasciare il segno sulla nuova CBR1000RR-R. La moto sfoggia una livrea completamente rinnovata, arricchita dai marchi dei partner tecnici Ixon e Öhlins, e beneficia di significativi aggiornamenti in termini di elettronica e sospensioni, testati intensivamente durante l’inverno sui tracciati di Jerez e Portimão.

Per Xavi Vierge, veterano del team al suo quarto anno, la parola d’ordine è continuità. Il pilota spagnolo ha sottolineato l’importanza di un approccio graduale allo sviluppo, potenziato dall’arrivo di un nuovo capo tecnico e da una maggiore sinergia tra le divisioni europea e giapponese di Honda HRC.

Il compagno di squadra Iker Lecuona, reduce da un 2024 segnato da alcuni infortuni ma anche da un memorabile podio, punta a iniziare la stagione nella migliore forma possibile. La sua collaborazione con il capo tecnico Tom Jojic si è ulteriormente rafforzata, consentendogli di affinare il proprio stile di guida e di sfruttare al massimo i progressi della tecnologia applicata alla moto.

Il calendario del WorldSBK 2025 prenderà il via sul circuito australiano di Phillip Island dal 21 al 23 febbraio, per poi proseguire su tracciati iconici come Portimão, Misano e Magny-Cours. Con i nuovi sviluppi tecnici e l’esperienza accumulata, Honda HRC si prepara a una stagione altamente competitiva.

L’obiettivo è chiaro: conquistare risultati di prestigio fin dalle prime gare e riportare il marchio dell’ala dorata ai vertici della Superbike, grazie a una squadra più preparata e determinata che mai.