“La velocità è impressionante, ma è solo l’inizio del nostro percorso di crescita”, ha dichiarato Fabio Quartararo al termine dei test Sepang ufficiali della MotoGP 2025, dove Yamaha ha mostrato segnali incoraggianti di rinascita.

Il costruttore giapponese sembra finalmente aver trovato la giusta direzione per tornare competitivo nella classe regina. I test in Malesia hanno evidenziato progressi significativi, con Quartararo che ha ottenuto il terzo miglior tempo assoluto, a soli 0,231 secondi dalla Ducati GP24 di Alex Marquez. Per la prima volta, il pilota francese è riuscito a scendere sotto il muro dell’1’56” sul circuito malese.

Il programma di sviluppo è stato intenso, con il campione del mondo 2021 che ha completato oltre 150 giri, mostrando miglioramenti sia sul giro secco che sul passo gara. Al suo fianco, Alex Rins ha contribuito ai progressi classificandosi decimo nella combinata con un tempo di 1’57.351, concentrandosi principalmente sul nuovo telaio e sulle migliorie al propulsore.

Una strategia che funziona

Un elemento chiave dei test è stata l’integrazione dei nuovi piloti nel team satellite Prima Pramac Yamaha. Jack Miller e Miguel Oliveira hanno dimostrato un buon feeling con la YZR-M1, con l’australiano che ha registrato un incoraggiante 1’57.452, migliorando il suo record personale precedente ottenuto in sella alla KTM.

La strategia per il MotoGp 2025 di Yamaha di espandere la propria presenza in griglia attraverso il team satellite sta già dando frutti. Il direttore Massimo Meregalli ha sottolineato come l’analisi dei dati provenienti da sei piloti stia accelerando il processo di sviluppo della moto.

Nonostante l’entusiasmo, il team rimane cauto. Come ha evidenziato Gino Borsoi, direttore Prima Pramac Yamaha, il progetto è ancora nelle fasi iniziali e richiederà tempo per raggiungere il massimo potenziale.

Il prossimo appuntamento in Thailandia sarà cruciale per confermare i progressi visti a Sepang, in vista dell’inizio del campionato MotoGP 2025, che prenderà il via proprio sul Chang International Circuit.