La storica Honda celebra i suoi 50 anni di eccellenza con il lancio di tre versioni speciali della leggendaria Gold Wing per il 2025, segnando un’evoluzione significativa nel segmento del mototurismo di lusso.

L’ammiraglia giapponese si rinnova con tre varianti commemorative della GL1800, ognuna caratterizzata da livree esclusive e design raffinato. Tra queste spicca la “Eternal Gold” abbinata al “Mahogany Brown Metallic”, un omaggio alla GL1500 del 1988. La versione Tour si distingue per la combinazione “Bordeaux Red Metallic” con dettagli nero-oro, mentre il modello base si presenta in un elegante “Mat Ballistic Black” con logo dedicato sulle valigie.

La cura nei dettagli è evidente, come dimostrano elementi distintivi quali l’emblema cromato tridimensionale sulla console, che unisce simbolicamente le figure di un leone e un’aquila. Inoltre, i primi 1.833 acquirenti europei riceveranno un modellino esclusivo che ripercorre l’evoluzione stilistica della moto, un’attenzione speciale pensata per i collezionisti.

Sul piano tecnologico, la Gold Wing 2025 introduce migliorie di rilievo: un sistema audio ottimizzato, una comunicazione interfono più efficiente e l’integrazione completa con Apple CarPlay e Android Auto tramite Wi-Fi. Il motore è stato aggiornato agli standard Euro5+, implementando nuovi sistemi per il controllo delle emissioni.

In Italia, la Honda Gold Wing sarà disponibile esclusivamente con trasmissione DCT a sette rapporti. La versione Tour, arricchita con Top Box e airbag, si conferma come la scelta ideale per i viaggiatori più esigenti.

La storia della Gold Wing, iniziata nel 1972 grazie al progetto dell’ingegner Irimajiri, rappresenta un’icona nel panorama motociclistico. Dal pionieristico quattro cilindri boxer da 999cc della GL1000 del 1975 all’attuale GL1800, questa moto continua a definire nuovi standard nel mondo del mototurismo di lusso.