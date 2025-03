Edizione finale, storia leggendaria, produzione limitata. Honda celebra la conclusione della sua iconica serie Honda CB1300 con un modello esclusivo, un tributo che richiama le radici del “PROJECT BIG-1”, con cui la casa giapponese ha dominato il segmento delle moto naked Honda di grossa cilindrata. Fino ad oggi tutti i dettagli di questa moto esclusiva erano avvolti nel mistero. Ora Honda ha svelato tutte le specifiche.

La Honda CB1300 SUPER FOUR SP Final Edition si presenta come un omaggio nostalgico al primo modello della prestigiosa gamma. La moto sfoggia dettagli estetici distintivi che ne sottolineano l’esclusività: un adesivo “Final Edition” sul serbatoio, componenti argentati che includono forcellone, piastra superiore e colonna di sterzo, mentre una catena dorata completa il design retrò. Gli appassionati possono scegliere tra due livree: Graphite Black o la classica Pearl Sunbeam White, quest’ultima considerata la colorazione simbolo della serie.

Il cuore della Honda CB1300 SUPER FOUR SP Final Edition

Sotto il profilo tecnico, Honda mantiene il potente quattro cilindri in linea da 1.284 cc che sviluppa 113 CV a 7.750 giri/min, con una coppia massima di 112 Nm a 6.250 giri/min. La versione SP si distingue per l’implementazione di sospensioni premium e impianto frenante ad alte prestazioni, elementi che migliorano l’esperienza di guida. Un serbatoio da 21 litri completa la dotazione, garantendo autonomia per lunghi viaggi.

Accanto alla SUPER FOUR è disponibile anche la variante SUPER BOL D’OR, pensata per chi preferisce le carenate sportive. Dal lancio ufficiale, avvenuto il 28 febbraio, gli ordini hanno registrato numeri significativi, con particolare interesse per il modello standard in Graphite Black, seguito dalla versione SP.

Con una produzione limitata a soli 3.400 esemplari globali, questa Final Edition Honda si candida a diventare un oggetto da collezione per gli appassionati. Honda consiglia agli interessati di contattare rapidamente i concessionari per assicurarsi uno degli ultimi esemplari disponibili di questa serie storica.

Più che una semplice motocicletta, la CB1300 SUPER FOUR SP Final Edition rappresenta la conclusione di un capitolo fondamentale nella storia di Honda, un tributo a decenni di innovazione nel mondo delle due ruote che lascerà un’impronta indelebile nel panorama motociclistico mondiale.