Con 13 kW di potenza, 16,5 Nm di coppia, un sistema start & stop evoluto e un prezzo base di 3.899 euro, il nuovo Piaggio Medley ridefinisce gli standard degli scooter urbani, portando innovazione e prestazioni superiori nel segmento degli scooter a ruota alta di media cilindrata.

Questo modello aggiornato si distingue per un motore monocilindrico a iniezione con raffreddamento a liquido, conforme agli standard scooter Euro 5+. Tale configurazione assicura una guida scattante ed elastica, perfetta per affrontare il traffico cittadino con agilità e prestazioni sopra la media.

Piaggio amplia la gamma mantenendo anche la versione 125cc, offrendo così soluzioni diversificate per soddisfare una clientela variegata. Entrambe le cilindrate sono dotate di un sistema start & stop avanzato, che contribuisce significativamente alla riduzione dei consumi e delle emissioni, rendendole scelte ecologiche e pratiche.

Dal punto di vista estetico, il Medley 200 è disponibile in due varianti principali: la versione standard e la più sportiva Medley S. Quest’ultima si caratterizza per finiture nere e colorazioni moderne come Nero Meteora e Oro Opaco, mentre la versione base offre tonalità classiche come Grigio Astrale e Nero Abisso, arricchite da dettagli in alluminio.

Un aspetto distintivo del nuovo Piaggio Medley 200 è l’equilibrio tra la maneggevolezza tipica degli scooter a ruota alta e il comfort proprio degli scooter GT. La capacità di carico è generosa, rendendolo ideale per l’uso quotidiano. Inoltre, sulla versione S è inclusa di serie la piattaforma Piaggio MIA, che consente una connettività avanzata tra smartphone e veicolo, migliorando l’esperienza di guida.

Con un posizionamento competitivo a partire da 3.899 euro, il Medley 200 rappresenta la risposta di Piaggio alle crescenti esigenze di mobilità urbana, combinando il tradizionale design italiano con soluzioni tecniche innovative.