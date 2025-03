Stop ai trucchi per far rumoreggiare le moto. In arrivo nuove regole per gli scarichi aftermarket. E addio al rombo assordante delle moto modificate. Stretta definitiva quindi sugli scarichi aftermarket con il recente aggiornamento del Regolamento 92 delle Nazioni Unite. La modifica, fortemente voluta dai produttori italiani, impone la sigillatura permanente dei dispositivi anti-rumore, rendendo impossibile la rimozione del dB killer senza compromettere l’intero scarico.

Manovre anti-manomissione

Il nuovo regolamento rivoluziona la produzione degli scarichi non originali. I produttori dovranno ora implementare sistemi che rendano il dB killer inamovibile. La saldatura diventa il metodo principale per fissare le paratie e altre componenti allo scarico, assicurando che copra adeguatamente il perimetro esterno del dispositivo. In alternativa, sono ammessi fissaggi filettati, purché bloccati tramite saldatura o sigillati con resine epossidiche.

La normativa vieta esplicitamente l’utilizzo di sistemi facilmente manomissibili come i seeger. Le nuove disposizioni non si limitano agli aspetti meccanici, ma si estendono anche al software di gestione del dispositivo, quando presente.

Procedure di omologazione più rigorose

Le modifiche non riguardano solo gli aspetti costruttivi. Cambiano anche i requisiti per i test fonometrici di omologazione silenziatori, con l’estensione delle prove ASEP al confronto tra silenziatore originale e aftermarket. Questa procedura garantisce che, in qualsiasi condizione di prova, il livello sonoro del dispositivo aftermarket non superi quello del silenziatore originale.

Calendario di implementazione

L’introduzione delle nuove regole seguirà un percorso graduale. Nei Paesi che adottano il Regolamento 92, le normative entrano immediatamente in vigore, ma con un periodo di transizione:

Per i primi 24 mesi, potranno ancora essere rilasciate omologazioni secondo i vecchi standard.

Dopo 36 mesi, le omologazioni precedenti non saranno più valide, eccetto per i ricambi destinati a veicoli già circolanti.

Questo intervento normativo risponde all’esigenza di contrastare una pratica diffusa tra i motociclisti: la rimozione illegale del dB killer, facilitata dalla scarsa presenza di controlli fonometrici su strada. La nuova regolamentazione rappresenta un significativo passo avanti verso un ambiente urbano meno inquinato acusticamente, in linea con le crescenti richieste di sostenibilità e vivibilità degli spazi pubblici.