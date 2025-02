Addio a un’icona delle due ruote giapponesi. La Honda CB1300, simbolo delle moto naked di grossa cilindrata, si prepara a lasciare definitivamente le linee di produzione nel 2025, spinta fuori mercato dalle severe normative antinquinamento del Sol Levante.

La casa motociclistica nipponica ha deciso di celebrare questo importante momento con il lancio della CB1300 Final Edition, un’edizione speciale che renderà omaggio a oltre trent’anni di storia. Questa versione conclusiva, caratterizzata da una livrea rosso-bianca, sarà inizialmente destinata al solo mercato domestico giapponese.

La storia della CB1300 affonda le sue radici nel 1992, quando Honda presentò la CB1000 Super Four. Il successivo upgrade di cilindrata nel 1998 diede vita alla CB1300 Super Four, un modello che ha saputo mantenere inalterato il suo fascino per oltre due decenni, diventando un punto di riferimento nel segmento.

I dettagli sulla Final Edition sono ancora avvolti nel mistero. Honda ha aggiornato la pagina web dedicata al modello, ma mancano ancora informazioni cruciali come il prezzo, la data di lancio e il numero di esemplari previsti. Resta anche incerta la possibilità di una distribuzione al di fuori del mercato giapponese.

La decisione di terminare la produzione riflette le crescenti sfide ambientali che il settore motociclistico sta affrontando. Il motore della CB1300, non più in grado di soddisfare i nuovi standard sulle emissioni, costringe Honda a voltare pagina, anche se l’azienda potrebbe già star lavorando a nuove proposte più ecologiche.

La Final Edition si prepara così a diventare un oggetto del desiderio per collezionisti e appassionati, rappresentando l’ultimo capitolo di una storia che ha contribuito a definire l’identità delle moto naked moderne.